Elindult a Boban Markovic Orkestar turnéja

Elindult a Boban Markovic Orkestar örömkoncert sorozata. A Január 9-ig tartó turnén a formáció több vidéki városban és a Müpában is fellép. Boban Markovic már vagy két évtizede Szerbia legjobb trombitásának számít, a Songlines zenei magazin szerint pedig a világ legjobbja is. Az Újévben hét helyszínen hallgathatjuk meg ezt az önfeledt, minden korláttól mentes fúvós muzsikát, sőt annak is tanúi lehetünk, hogyan egészül ki a zenekar Magyarország egyik legkedveltebb férfi énekesével, Pápai Jocival. Ma Veszprémben, holnap a Müpában, majd Pécsen, Miskolcon, Szegeden és Tatabányán lép fel a zenekar.