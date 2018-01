Orbánék feladták az adósságvitát

A kormány elbukta az Eurostattal, az Európai Unió statisztikai hivatalával vívott csatáját az Eximbank-elszámolási vitában. Erre lehet következtetni abból, hogy a nemzetgazdasági tárca 2018-as várakozásairól tartott keddi, évindító sajtótájékoztatóján - ahová lapunkat, sokadszorra nem hívták meg -, Varga Mihály miniszter az állami pénzintézet adataival kiegészítve számolta ki az államadósság alakulását. Így 2016 végén az uniós módszertan szerinti államadósság aránya 76 százalék volt, ami 2017 végére 74,5 százalékra csökkent. (A Népszava már több alkalommal beszámolt a vitáról, s biztosak voltunk abban, hogy a kormány kénytelen lesz beadni a derekát.) A végleges pontosítást a tárca akkor tudja megtenni - mondta a miniszter -, amikor a bruttó hazai termékre (GDP) vonatkozó adatok is megvannak. A tárca biztos abban, hogy ezeknek az adatoknak a birtokában sikerült tavaly a GDP arányos államadósságot csökkenteni.

Azonban a most közölt számok mellett mégsem lehet szó nélkül elmenni. Eddig ugyanis a gazdasági tárca minden hivatalos dokumentumában az szerepelt, hogy 2016 végén az adósságráta 73,9 százalék volt, még ez szerepelt az új év előtti közleményükben, sőt Varga Mihály nyilatkozataiban is. Az elmúlt évre pedig mindenütt 72,4 százalékot adtak meg. Vagyis mind a két esztendőben 2,1 százalékponttal kevesebbet a ténylegesnél, mivel azt sugallták, hogy a magyar hatóságok vitatják az Eximbank külső adósságállományának átsorolását az államháztartási körön belülre. Valami történhetett, az ünnepnapokat is beszámítva az elmúlt négy napban, ami a Brüsszellel való - egyébként megalapozatlan - négy éve tartó harc feladásához vezetett. Az adósságkorrekciót több évre visszamenőleg kellett végrehajtani, mégpedig úgy, hogy 2014-ről 2015-re nem volt adósságcsökkenés, hanem növekedés, pedig a szokásos trükköket, mint szinte minden év végén, végrehajtották, hogy az adósság kisebbnek tűnjön.

B. M.