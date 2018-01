Szexbotrány a katasztrófavédelemnél is? - Reagált a szervezet

Szolgálati telefonjáról obszcén üzeneteket, magáról készített pornófelvételeket küldözgetett egy megyei katasztrófavédelmi igazgató – állítja egy huszonéves lány, aki éveken át dolgozott az egyik megyeszékhelyen lévő katasztrófavédelmi kirendeltségen.

A Lánglovagok tűzoltó szakportál írta meg a történetet, megfogalmazásuk szerint a lány története a naiv kislány esete. Az igazgató felfigyelt rá, hamarosan összejöttek. A férfi száma a lány telefonjában „igibacsi”-ként volt elmentve. Később azonban kiderült számára, hogy az ezredes életében több más nő is szerepet játszik, és esze ágában sincs elhagyni őket érte. Egy rendvédelmi szerv felsővezetőjének azonban szolgálati telefonról mégsem az intim testtájairól küldött fotókkal, videókkal, vagy obszcén szavakkal kellene udvarolnia, véli a lap.

A lány elmondása szerint munkaidőben rendszeres volt a férfi részéről az obszcén megnyilvánulás, fizikai közeledés, egy alkalommal munkaidőben még aktusra is sor került is az egyik irodában. A kapcsolatnak végül tavaly októberben vetett véget a lány, aki fel is felmondott. Utolsó munkanapján a kirendeltségvezető figyelmeztette, hogy jobban teszi, ha hallgat.

A lány szeretné, ha mással ez nem történne meg, ezért a történtekről a főigazgatónak levelet írt. Tudomása szerint már korábban híre kelt az igazgató szexuális kicsapongásainak, de érdemi intézkedést nem történt, felettesei csupán figyelmeztették, hogy ne tartson szeretőt, szeretőket.

update:

A cikk megjenését követően közleményt juttatott el szerkesztőségünknek a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Kommunikációs Szolgálata.

KÖZLEMÉNY

A katasztrófavédelem egyik megyei vezetőjének súlyosan etikátlan viselkedésével kapcsolatban a mai napon a sajtóban megjelent hírekre az alábbiakban reagál a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság:

Az ügyben érintett nő levelének kézhezvételét követően a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója haladéktalanul lépéseket tett. A mai napon megtörtént az érintett vezető személyi felelősségre vonása, aki a holnapi naptól nem tölt be vezetői pozíciót és távozik a katasztrófavédelemtől.

Budapest, 2018. január 3.