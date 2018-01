Befagyott szökőkutak, vacogó élőlények - Jeges tél az USA keleti partvidékén

Jeges tél rohanta le az Egyesült Államok keleti partvidékét, és még Floridában is havazhat, ami elég ritka. Németországban szerdán 120 kilométeres sebességgel érkezett meg az orkán. Nálunk közben langyos melegfronttal és napsütéssel csordogál tovább a január.

Káosz az utakon, befagyott szökőkutak a városban, fagyoskodó emberek mindenhol, írja az NBC News alapján a hvg.hu. Chicagóban negyedik napja 0 fok alatt van a hőmérséklet nappal is, New Yorkban egy égő épület eloltása után mindenhol jégcsapok lógtak a légvezetékeken és a tűzoltók uniformisán. A tévécsatorna hírműsorában bemutattak egy olyan autótulajdonost is, akinek a kocsiján komplett jégpáncél képződött, amit hiába próbált lapáttal megrepeszteni a fagyban. Florida északi részén négy éve nem tombolt téli vihar, ott most havas eső, sőt a havazás sem kizárt.

Németországban szerda reggel csapott le a Burglind névre keresztelt orkán Észak-Rajna-Vesztfáliára. Volt, ahol 120 kilométer/óránál is nagyobb széllökéséket mértek, a tartományban akadozik a közúti és a vasúti közlekedés. Fák dőltek ki, elment az áram, Aachenben 200 vészhívás futott be egy óra alatt a rendőrséghez. Mülheimban és Essenben több utca víz alatt van. Nem járnak a vonatok Aachen és Herzogenrath valamint Aachen és Düsseldorf között. Kölnben akadozik a villamosközlekedés áramellátási problémák miatt.

Mindeközben itthon a melegfrontot szerda este hidegfront váltja, sokfelé eshet, de nem lesz hideg, emelkedik a hőmérséklet, szombaton 12-15 fok lehet a napsütötte országrészeken.