A lengyel kormányfő első útja Orbánhoz vezetett

Mateusz Morawiecki új lengyel miniszterelnök szerdán Budapestre látogatott, ahol Orbán Viktor magyar kormányfővel egyeztetett. A magyarországi vizit üzenet Brüsszelnek, hiszen a mostani Morawiecki első hivatalos külföldi kétoldalú látogatása.

A magyar és a lengyel kormány a menekültkvóta elutasítása kapcsán egy állásponton van, és ezt Mateusz Morawiecki a lengyel köztévének adott újévi interjújában meg is erősítette - írja az euronews.

— Már a 2015-ös választások előtt is az volt a Jog és Igazságosság párt véleménye, mint most, vagyis Lengyelország nem fogad be migránsokat a Közel-Keletről és Észak-Afrikából - hangsúlyozta a kvótarendszert hibás javaslatnak tekintő Morawiecki,

Az Európai Bizottság decemberben döntött arról, hogy Magyarország és Csehország mellett Lengyelországot is az Európai Bíróság elé viszi, mert nem tettek eleget a kötelező kvótaelosztásnak.

Varsó gondjait tetézi, hogy az igazságügyi reformok miatt a Bizottság Lengyelország EU-s szavazati jogának felfüggesztését javasolta, ilyenre korábban egyik országgal szemben sem volt példa.

Orbán Viktor karácsony előtti rádióinterjújában azt mondta, teljes mellszélességgel kiállnak Lengyelország mellett, és Magyarország megakadályozza, hogy megbüntessék Varsót.

MTI Fotó: Illyés Tibor

Mateusz Morawiecki a megbeszélést követő sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a visegrádi országok fontos részei az uniónak, hozzájárulnak gazdasági növekedéséhez és stabilitásához. - Hiszünk az EU-ban, az európai uniós értékekben, közösen szeretnénk az EU-t építeni. Azt is elmondta, hogy teljes egészében egyetértenek a magyar állásponttal a migránsválsággal kapcsolatban. A szuverén államok polgárainak joguk van eldönteni, kikkel akarnak együtt élni - tette hozzá a lengyel kormányfő.

A közép-európai gazdasági modellek működnek, a térség országai stabilizáló szerepet játszanak az Európai Unióban, ezért ennek megfelelő súllyal szeretnének beleszólni az unió ügyeibe - mondta Orbán Viktor a sajtótájékoztatón. A miniszterelnök közölte: amíg térségünk országainak gazdaságai működnek, az unió bevándorláspolitikája látványos kudarcot vallott. - A határokat továbbra is meg kell védeni, a migrációt meg kell állítani, és a segítséget kell oda vinni, ahol szükség van rá - mondta.