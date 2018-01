Vígh György az év embere

Véget ért az Év Embere szavazás, az RTL Híradó 10 jelöltje közül a legtöbben, több mint 23 ezren Vígh Györgyre a Szinyei Merse Pál Gimnázium tornatanára szavaztak, aki a tavaly januári veronai buszbaleset során, saját testi épségével nem törődve visszament az égő járműbe, és több diák életét is megmentette, miközben ő maga is súlyos sérüléseket szenvedett. A balesetben mindkét gyermekét elvesztette, lánya 18, fia 30 éves volt, felesége is ott volt a buszon, de ő is túlélte a tragédiát. A férfi sérülései miatt abbahagyta a tanítást, most nyugdíjas. A tanár még egy évvel a tragédia után is nehezen beszél arról az éjszakáról. A Híradónak könnyeivel küszködve beszélt, díját pedig feleségének ajánlotta, aki szinten segített a mentésben. A tragédiának 17 halálos áldozata és 26 sérültje volt.