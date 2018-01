Nem tehetek róla, de engem egyenesen fellelkesített a tudat, hogy a haza felelős vezetői nem ülnek ölbe tett vasfüggönnyel, hanem újabb és újabb intézkedéssel védenek minket a "migráncsoktól", akik köztudottan a terrorizmus melegágyai. Mostanáig aludni sem tudtam az aggodalomtól, hogy mikor történik már valami terrorcselekmény, hiszen karácsonykor már a Terrorelhárító Központ (=TEK) páncélos harcjárművét is megtámadták ismeretlenek, és vörös festékkel kenték be. A rendkívül ravasz ellenség kihasználta, hogy az állig felfegyverzett és a fejükön lyukas harisnyát viselő terrorelhárítók éppen éberen ülve, egy mikrobuszból óvták az önfeledten vásárló tömeget.

Hamarosan azonban hathatós támogatói véderővel számolhatunk. Legutóbb arról értesülhettünk, hogy az iskoláknak és az óvodáknak is honvédelmi intézkedési tervet kell kidolgozniuk. Ezzel készülnek egy esetleges terrortámadásra, illetve egy rendkívüli helyzetben a honvédelem támogatására. Nem tagadom, kicsit rosszul esik, hogy a bölcsisekre - egyelőre legalábbis - nem számít az ország vezetője, így kisunokám kénytelen tétlenül nézni, ahogy ovis kollégáiból tininidzsákat nevelnek a haza védelmére.

Igaz, a kormányzat nem egészen önként vonná be a cseperedő magyarokat is a honvédelembe és terrorizmus elhárításba, hanem mint azt egy kormányzati embertől megtudhattuk, erre a NATO kötelezte Magyarországot. Sajnálatos, hogy mint annyiszor, minden erőfeszítés ellenére most sem sikerült igazat mondania a hivatalosságnak. A katonai szövetség ugyanis diplomatikusan ugyan, de cáfolta ezt az állítást.

Ismerve pártunk és kormányunk elhivatott vezetőjét én mégsem tartok attól, hogy lefújnák a kibontakozó, állami szintű militarizálást. Lelki szemeimmel már látom, ahogy a jól képzett magyar ovisok vérfagyasztó "Spenót! Spenót" harci kiáltásokkal lebirkózzák a Soros Györgynek álcázott terroristákat.

Vagy mégis Albert Einsteinnek lenne igaza? "A különbség a világegyetem és az emberi hülyeség között az, hogy a világegyetem véges".

Bihari Tamás