Márciusig tisztázódik a válogatott idei programja

Január 24-én készítik el az idén debütáló új sorozat, a Nemzetek Ligája csoportbeosztásait, azt követően lehet elkezdeni véglegesíteni a magyar labdarúgó-válogatott 2018-as mérkőzéseit – olvasható a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) által írt, lapunk részére is eljuttatott cikkben.

Mint ismert, az európai szövetség csapatai négy osztályra – A, B, C, D – osztva várják a sorsolást, Magyarországot a harmadik liga első helyezettjeként rangsorolták. Ott három kvartett mellett egy négycsapatos csoport alakul ki – miközben a két magasabban rangsorolt körből csak háromcsapatos csoportok keletkeznek –, az egy csoportba került csapatok képviselői pedig a tervek szerint még a helyszínen megállapodnak arról, hogy melyik gárda pontosan mikor is játszik a szeptember 6-a és november 20-a között meghatározott meccsnapokon. A találkozók pontos dátumait és kezdési időpontjait a sorsolás napján ismertetik.

Egyelőre az tudható, hogy a „főmeccsek” időpontja a Nemzetek Ligájában közép-európai idő szerint 20.45 lesz. A szombati és vasárnapi játéknapokon emellett 15.00-tól és 18 órától is rendeznek mérkőzéseket. A Georges Leekens szövetségi kapitány által felkészített magyar válogatottat is érintő szempont lehet, hogy a lehetséges ellenfelek közül – az éghajlati viszonyok miatt – Finnország és Norvégia novembertől biztosan nem játszhat hazai pályán, Észtország és Litvánia esetében pedig szintén befolyásoló tényező lehet az időjárás.

Amennyiben a nemzeti tizenegy a C1-es – azaz három együttest tömörítő – csoportba kap besorolást, akkor a hat meccsnap közül kettőn barátságos mérkőzést kell játszania.

„A B- és A-ligában kizárólag háromcsapatos csoportok lesznek, így az ellenfelek ezen csapatok közül is kikerülhetnek, de akár Európán kívüli válogatottal is megállapodhatnak a nemzeti szövetségek, így a Magyar Labdarúgó Szövetség is. Legkésőbb március 2-ig hivatalosan is bejelentésre kerülnek ezen barátságos mérkőzések párosításai és pontos kezdési időpontjai is” – olvasható az MLSZ anyagában.

Leekens egy korábbi interjúban azt mondta, hogy márciusban és júniusban is szeretne két-két felkészülési mérkőzést játszani csapatával.

H. Sz.