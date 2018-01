Bottal üthetik a riválisok a Manchester City nyomát

Karácsonykor korábban egyetlen együttes sem vezette akkora előnnyel az angol labdarúgó-bajnokságot, mint a Manchester City, a fór pedig az ünnepek alatt csak nőtt.

Miközben ilyentájt a világ meghatározó futballbajnokságainak főszereplői megérdemelt pihenőjüket töltik, a briteknél az óév utolsó és az újév első napjaiban sincs leállás: Angliában a december 22. és január 3. között eltelt alig két hétben nem kevesebb, mint négy-négy mérkőzést játszottak a csapatok. Mostanra csillapodni látszanak a kedélyek, a résztvevőkre a hazai kupasorozat hétvégi játéknapjai után egy teljes hétnyi pihenő – pontosabban: meccsmentes időszak – vár, így eljött a számvetés ideje.

Az ünnepnapokon sem lanyhuló őrületnek eleve komoly előnnyel nekivágó listavezető, a Manchester City ebben a félévben sorra dönti a rekordokat, kettőt az utóbbi napokban is átírt. Pep Guardiola csapata karácsonykor 13 pont előnnyel vezette a tabellát (hasonló dominanciára korábban sosem volt példa), az ünnepek után pedig 15 egységgel előzi meg városi riválisát, a Manchester Unitedet. Ráadásul a kékek kedden, a Watford ellen 3-1-re megnyert párharc alkalmával Raheem Sterling 38. másodpercben szerzett gólja révén megszerezték az idény leggyorsabb találatát is. Habár a fór vendégsiker esetén a 22. kört lapzártánk után lezáró Arsenal–Chelsea után lehet „csak” 14 pont is, ez még így is nagy szám, már-már behozhatatlannak tűnő hátrány az üldözők részéről.

A vizsgált időszakban a Bournemouth, a Newcastle és a Watford együttesét is legyőző City egyedül a Crystal Palace ellen, december 31-én került átmenetileg az élet árnyékos oldalára: az akkor 0-0-ra végző gárdának egyfelől megszakadt a 18 mérkőzést számláló győzelmi sorozata, másrészt a kékmezes csapat két sérülttel tudta le a londoni látogatást (a hazaiaknál szintén megsérültek ketten). Kevin de Bruyne és Gabriel Jesus közül utóbbi húzta a rövidebbet: a brazil válogatott támadójának a keresztszalagja sérült, várhatóan másfél, két hónapig nem számíthat rá Guardiola.

Az ünnepek idején kétségtelenül a City malmára hajtotta a vizet az elsőszámú üldöző hanyatló formája is. A Manchester United erejéből háromszor is csak döntetlenre futotta az év végén, pedig a vörösöket lefékező Leicester, Burnley, Southamton trió sincsen túl jó formában. A szintén a dobogóra vágyódó Chelsea és a Liverpool ugyan eredményes időszakot tudhat maga mögött, ám mindez csak a felzárkózásra volt elég: az éllovas az eddigiekben megállíthatatlannak bizonyult, a felektől inkább a Unitednek kell tartani.

Ha a továbbiakban is minden az eddigiek szerint folytatódik, a City háza táján aligha kell jövő szilveszterig várni a következő pezsgős koccintásra.

Harc a bennmaradásért A West Ham és a West Bromwich 2-1-re végződő keddi összecsapása drámai körülmények között ért véget. A bajnokságban augusztusban óta nyeretlen, a játéknap előtt utolsó előtti West Brom halasztást kért, hiszen míg a vendégcsapat szilveszterkor is játszott, az előtte egy ponttal, szintén kiesőhelyen álló pályaválasztó előzőleg karácsony másnapján lépett pályára. A liga nem engedett, a szinte telt ház előtt, a megszokott színvonalon lejátszott találkozón pedig bár vezettek is a vendégek, a pontok sorsa végül a hosszabbításban dőlt el: a kifáradó vendégjátékosok őrizetlenül hagyták a házigazda első találatát is jegyző Andy Carollt, aki így a 94. percben szerezte meg azt a győzelmet csapata számára – ezzel a West Ham elmozdult a kiesőzónából. Angliában ilyen egy kiesési rangadó.

Hatos Szabolcs