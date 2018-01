Hazafiatlansággal vádolja Bannon az ifjú Trumpot

Árulás és hazafiatlanság volt az ifjú Donald Trump részéről, hogy a 2016-os elnökválasztási kampány alatt oroszokkal folytatott megbeszélést, úgy, hogy nem voltak vele ügyvédek – állítja Steve Bannon, aki egy ideig az elnökké választott idősebb Trump egyik fő stratégájaként működött, de az elnök kénytelen volt megválni tőle, mert a Fehér Ház jó része nem volt hajlandó együttműködni vele, szélsőjobboldali, gyűlölködő nézetei miatt. Bannon annak a Michael Wolffnak nyilatkozott, aki több mint kétszáz emberrel készített interjú alapján írt könyvet a Trump uralta Fehér Házon belüli viszonyokról. A könyvbe a brit The Guardian nyert előzetes betekintést, és írt róla ismertetőt. Bannon szerint a választási kampányba való, felételezett orosz beavatkozásról folyó vizsgálat a pénzmosásra fog összpontosítani, és „Don Juniort ízekre szedik majd az országos tévében”. Wolff könyvéből a The Guardian kiemeli azt is, hogy Thomas Barrack, az elnök egyik legrégebbi üzlettársa azt mondja a Fehér Ház uráról: „nem csak őrült, hanem buta is”.