Gillian Anderson kiszáll az X-aktákból

Az X-akták új, 11. évada lesz az utolsó, amelyben szerepel a Scully ügynököt alakító Gillian Anderson - írja a The Independent. Az 1993 és 2002 között futó népszerű sci-fi sorozatot 2016-ben indították újra. A 10. évad annyira sikeres volt, hogy a 11.-et is leforgatták, ez pénteken a Coolon már látható is lesz. A színésznő már korábban azt nyilatkozta, hogy a 11. évad lesz az utolsó, amelyben szerepet vállal és ezt a napokban meg is erősítette. Azt nem tudni, hogy ez a sorozat végét jelenti-e. Chris Carter, a sorozat kitalálója azt mondta, "még sok X-akták sztori van, amit el lehetne mondani, kérdés, hogy elmondják-e. Az igazság odaát van."