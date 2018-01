Szavazni hívnak a V18 tagjai

Nem párt és nem árnyékkormány, egy választásra mozgósító csapat a tegnap korábbi kormánytagokból alakult Válasszunk! 2018.

– A célunk egy félelem és szorongás nélküli ország, amely biztonságot ad és jövőt épít, ahonnan nem kell elmenni. Magyarország legyen európai, modern és nemzeti, találja meg a helyét a XXI. században – így összegezte a jövőképet Balázs Péter volt külügyminiszter a Válasszunk! 2018 (V18) nevezetű csoport tegnapi hivatalos zászlóbontásán. Balázs szerint ez egy erős csapat, amelynek erejét a jobbról és balról érkezett egykori kormányzati politikusok sokszínűsége adja.

– Normális viszonyok között vitatkoznánk, de most összefogunk – mondta a volt külügyminiszter, hangsúlyozva: nem árnyékkormányt akarnak létrehozni és később sem akarnak azzá válni. Azt viszont Balázs elismerte, hogy a V18 tagjai között lehet olyan, aki Karácsony Gergely, Zugló polgármesterének árnyékkormányában szerepet vállalhat.

A V18 nem tart kapcsolatot egyetlen párttal sem, nem támogatja egyiket sem, konkurencia sem akar lenni, tagjainak egyetlen célja van: a választók menjenek el szavazni 2018-ban. A csoportban egyelőre tizenegyen vannak, ami Balázs szerint nem is baj, hiszen „a kormányoldalon a futballcsapat méretű dolgokat veszik komolyan.” A csoport nyitott a további csatlakozók előtt, és egy nyolcpontos alapvetéssel állt a nyilvánosság elé (lásd keretes írásunk). Ha ezeket valamelyik párt elfogadja, akkor már meg is szerezte a mozgalom bizalmát az idei választásokra. Kérdésekre válaszolva Balázs Péter hangsúlyozta: Karácsony Gergelyt támogatható, jó miniszterelnök-jelöltnek tartják, de ugyanezt gondolják Szél Bernadettről, az LMP miniszterelnök-jelöltjéről is.

– Az elmúlt 7-8 évben bennünk kialakult rossz érzés hozott minket össze, a nyomasztó egypárti fölény, amivel szemben a demokratikus értékek a követendőek – hangsúlyozta Raskó György agrárközgazdász.

Göncz Kinga volt külügyminiszter szintén egyértelművé tette, hogy nem a pártoknak, hanem a bizonytalan választóknak szól a véleményük. – Azt az üzenetet szeretnénk elküldeni, hogy minden szavazat számít, menjenek el választani – hangsúlyozta. Pusztai Erzsébet volt egészségügyi államtitkár szerint "Háborúban csak rombolni lehet, az építéshez béke kell. Mi azért jöttünk össze, hogy béke legyen." A V18 tagjai kiemelték, hogy egy 2018-as Fidesz-győzelem esetén sem ér véget az élet, nem csak három hónapjuk van arra, hogy a közbeszéd részesei és alakítói legyenek, az önkormányzati és az európai parlamenti választásig mindenképpen folytatni akarják akciójukat.

A kérdésre, hogy a megalakulás utáni naptól kezdve mit csinál valójában a V18, Balázs Péter azt felelte: példát mutatnak. Konferenciákat, programokat szerveznek, járják az országot és szerepelnek a médiában, miközben létükkel üzenik: a különböző múltú emberek igenis képesek összeállni egy közös cél érdekében.

Törvénykezési stop A választások előtt minden kormánypárt minimalizálni akarja a hibázás lehetőségét, és a látható tervek alapján ez az idén is elmondható a Fidesz-kormány elkövetkező három hónapjáról. A Policy Agenda a rendszerváltás utáni kormányok jogalkotási munkájának utolsó időszakát elemezve arra az eredményre jutott, hogy a megszokott figyelemelterelő trükköket ezen a területen is bevetette az Orbán-kabinet - olvasható a tegnap megjelent elemzésben. Miközben ugyanis kevesebb, mint felére csökkentette mindkét korábbi hatalmi ciklusának utolsó évében a parlamentnek benyújtott törvények számát, addig különösen 2014-ben elképesztő mennyiségű kormányhatározatot hozott a jobboldali koalíció. A legutóbbi választás előtt így lapátolta ki az uniós pénzeket a Fidesz a barátok cégeinek.

A V18 tagjai

1. Andor László közgazdász, egyetemi docens, volt EU-biztos (2010-2014)

2. Balázs Péter közgazdász, egyetemi tanár, volt EU-biztos (2004), a Bajnai-kormány volt külügyminisztere (2009-2010)

3. Bárándy Péter ügyvéd, a Medgyessy-kormány volt igazságügyi minisztere (2002-2004)

4. Bod Péter Ákos közgazdász, egyetemi tanár, volt ipari és kereskedelmi miniszter (1990-1991), a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke (1991-1994)

5. Göncz Kinga orvos, pszichiáter, volt ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter (2004-2006), volt külügyminiszter (2006-2009)

6. Holoda Attila olajmérnök, a második Orbán-kormány volt energiaügyi helyettes államtitkára (2012)

7. Lévai Katalin szociológus, egyetemi docens, a Medgyessy-kormány volt esélyegyenlőségi minisztere (2003-2004)

8. Mellár Tamás közgazdász, egyetemi tanár, a Központi Statisztikai Hivatal volt elnöke (1998-2003)

9. Pusztai Erzsébet orvos, az Antall-kormány volt népjóléti (1992-1994) és az első Orbán-kormány volt egészségügyi államtitkára (1998-2000)

10. Raskó György agrárközgazdász, az Antall-kormány volt mezőgazdasági államtitkára (1991-1994)

11. Székely Tamás orvos, a Gyurcsány – és Bajnai-kormány volt egészségügyi minisztere (2008-2010)

"Magyarország újjászületésének célkitűzései" 1. Állítsuk meg Magyarország kettészakadását, adjunk valódi esélyt a szegénységben élőknek társadalmi és anyagi helyzetük javításához, a középosztálynak a felemelkedéshez! Teremtsük meg a társadalmi integráció feltételeit! Létbiztonságot mindenkinek! 2. Hozzuk létre a mindenki számára hozzáférhető és európai színvonalon működő egészségügyi ellátást! Állítsuk helyre az orvosok, az ápolók és általában az egészségügyben dolgozók anyagi és erkölcsi megbecsülését! Fejlesszük az alapellátást, a szűrő és megelőző programokat! Elérhető egészségügyi szolgáltatást mindenkinek! 3. Szülessen újjá a nemzetközileg versenyképes magyar oktatás! Állítsuk vissza a 18 éves korig tartó tankötelezettséget és a tanintézetek önállóságát! Támogassuk a fiatal nemzedék szellemi és testi fejlődését, emeljük minden szinten az oktatók megbecsülését és bérét! Neveljünk önálló és alkotó embereket a tudásalapú magyar társadalom számára! 4. Teremtsünk tisztességes piacgazdasági viszonyokat! A magyar állam az európai normák szerint gondoskodjék a gazdaság szabályozásáról és a társadalmi javakat újraosztásáról! A magyar vállalkozások kapjanak igazi esélyt arra, hogy nemzetközi szinten is versenyképesek legyenek! 5. Módosítsuk az „illiberális” Alaptörvényt, állítsuk vissza a szociális jogállam társadalmi-politikai formáit és szervezeteit! Kezdjünk újra valódi társadalmi párbeszédet közös ügyeinkről! 6. Aknázzuk ki a magyar nemzet számára az Európai Unió gazdasági, társadalmi és kulturális lehetőségeit, érvényesítsük az értékeit! Legyen Magyarország ismét az EU élcsapatában! 7. A NATO-szövetségesekkel együttműködve védjük meg Magyarország biztonságát, korszerűsítsük a honvédelmet és az energiaellátást! Erősítsük Európában a hatékony határellenőrzést és küzdjünk a nemzetközi terrorizmus ellen! 8. Építsük a nemzet egységét, segítsük a határainkon túl élő és dolgozó magyarokat, ne érhesse őket hátrány se itthon, se máshol! Állítsuk helyre Magyarország megbecsülését a világban!

Számítanak a lejárató kampányra

Az egyik legmeglepőbb szereplő a V18 csoportban a második Fidesz-kormány egykori energiaügyi helyettes államtitkára. Holoda Attila olajmérnök elfogadhatatlannak tartja, hogy a politikai nézetek megfertőzik a baráti kapcsolatokat.

- Szerepet vállalna Karácsony Gergely árnyékkormányában?

- Ez nem került elő az eddigi egyeztetéseinken, ráadásul még nem is találkoztam Karácsony Gergellyel. Bár ez a mozgalom beindulása után biztosan megtörténik, most nem foglalkozom ezzel a kérdéssel, van egy normális, jól működő cégem, azzal vagyok elfoglalva.

- És most már a Válasszunk! 2018-al is, ami miatt simán önökre szállhat a Fidesz propagandagépezete.

- Én folyamatosan kapom a lejáratókampányt, mivel alpolgármester vagyok Hajdúszoboszlón. Az ember ehhez vagy hozzászokik, vagy nem. Mi, akik megalakítottuk ezt a csoportot, számítunk arra, hogy jönnek majd támadások a kormány részéről. Mindenre felkészültünk, de a Fidesz képes arra, hogy még a legrosszabb gondolatainkat is túllépje.

- A Fidesz-kormány energiaügyi helyettes államtitkára volt 2012-ben. Tartja valakivel a kapcsolatot volt kollégái közül?

- Soha nem voltam Fidesz-tag, jelenleg sem vagyok egy pártnak sem tagja. Aki a barátom, és tudom róla, hogy fideszes, azzal ugyanúgy megmaradt a jó viszonyom. Annak idején, amikor a MOL-nál menedzserként dolgoztam, akkor is ügyeltem arra, hogy a politikai nézetek ne fertőzzék meg a baráti kapcsolatokat.

Zoltai Ákos