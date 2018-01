Jó rájuk nézni - Nagyon, de nagyon édes az ifjú sztárpár kisfia (fotók)

Egy óriási szánkózással kezdtük az évet - avat be családi programjukba a közösségi portálon Istenes Bence, aki Németországban is médiakarrierre készül.

Novemberben történt meg a kölni "családegyesítés", amivel - írta meg akkor a Bors - új fejezet kezdődött Istenes és Csobot Adél közös életében. A pár igyekszik leküzdeni a honvágyat és beilleszkedni Németországban, miközben keményen dolgoznak azon, hogy Bence valóra váltsa az álmát. És hát közben ott van ez tündéri kis szerelemgyerek, a másfél éves Nátán, aki - mint általában az ilyen korú gyerekek - meglehetősen sok feladatot ad ifjú szüleinek.

A bulvár különös egy műfaj, gyakran visszataszító vadhajtásokkal, az olvasók ambivalens viszonyulásával. Hiszen furcsa dolog betolakodni mások, időnként legintimebb magánéletébe, ugyanakkor az is tagadhatatlan, hogy a műfaj virágzik, él és virul, merthogy az emberek alapvetően kíváncsiak. A jelenség mögött ( mitől népszerű a bulvár) egyéb egyéni- és társadalompszichológia okok is állnak a háttérben, amelyek taglalása jelen cikkben túlfeszítené a kereteket. Amire gyorsan kilukadnék: az kétségtelen, hogy üdítő dolog ránézni erre a boldog, mosolygós párra a tüneményes kisfiúkkal. Nagyon sok boldogságot kívánunk nekik az új esztendőben is.

LBJ