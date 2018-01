Csakazértis! - Mégis hintheti az igét Pesten a szélsőjobbos amerikai troll

Az megvan még, amikor Magyarország miniszterelnöke, vagyis az ország első embere a felcsúti kisvasút-keltette teljesen jogos botrány zenitjén kijelentette: ha sokat támadják a kisvasutat, akkor az elmehet akár Bicskéig vagy Lovasberényig...? Csakazértis. Épp csak nem toppantott a lábával hozzá. Ha nem a bőrünkre menne, és nem lenne valójában végtelenül szomorú, akkor akár vicces is lehetne ez az óvodás tempó. Merthogy ez a csakazértis-motívum azóta egyfajta sorvezetővé is vált a kormánytagok, illetve az ahhoz közelállók reakcióiban. Most itt az újabb.