Alig hiszem el, hogy a feleségemnek mondhatom ezt a rendkívüli nőt! - Lelkendezik a híres színésznő

Ellen Page, a Juno Oscar-jelölt színésznője összeházasodott táncos-koreográfus barátnőjével, Emma Portnerrel - informál a people.com celebportál alapján az MTI.

Alig hiszem el, hogy a feleségemnek mondhatom ezt a rendkívüli nőt! - írta az Instagramjára egy közös fotó kíséretében a Juno, az Eredet, az X-Men: Az eljövendő múlt napjai és az Egyenesen át 30 éves sztárja. A kanadai származású Portner ugyancsak a fényképmegosztó közösségi platformon jegyezte fel: "Ellen Page, szeretlek". A portálra egy olyan képet is feltettek, amelyen egymáshoz érő karikagyűrűs kezük látható.

Page nyáron kezdett közös fotókat posztolni barátnőjével. A 3 éves kora óta táncoló Portner, akinek saját tánciskolája van, Justin Bieber Life is Worth Living című videoklipjét koreografálta, továbbá a londoni West Enden is koreografált már egy musicalt, számos közös táncos videón is szerepel Page-dzsel.

A színésznő 2014-ben egy emberi jogi kampányban állt a nyilvánosság elé melegként. A hallgatóság állva tapsolta meg beszédét, amelyben hangsúlyozta: abban a reményben comingoutolt, hogy ezzel segíthet másokon, akik szexuális identitásukkal, illetve amiatt társadalmi elutasítással küzdenek.