A kilövőállásban a világ legnagyobb rakétája (Videó!)

Január végén fellőhetik a SpaceX Falcon Heavy rakétáját. Egy fontos teszt még hátravan. Elképesztő energiákat koncentráltak benne.

A SpaceX kapcsán eddig sem lehetett azt mondani, hogy unatkoznak a cégnél, a következő hetek azonban kifejezetten izgalmasnak ígérkeznek - írja a hvg.hu. A Falcon-9-es rakétával január 5-én indul útnak az amerikai kormány egy szigorúan titkos missziója. Ha pedig ez nem lenne elég, még ebben a hónapban fellőhetik a világ valaha volt egyik legnagyobb hordozórakétáját. A Falcon Heavyt 2017 szeptemberében, négy év halogatás után tesztelte a SpaceX – sikerrel.

A három Falcon-9-es rakétából összeszerelt Falcon Heavy már ott várakozik a kilövőálláson, a cég Instagram-oldalán pedig most egy drónnal készült videó is megjelent róla.A rakéta 5 millió font tolóerővel rendelkezik, ami a SpaceX szerint 18 darab 747-es repülőgép maximális teljesítményét jelenti. Minderre persze szükség is van, hiszen több mint 60 tonnányi rakományt tud befogadni.

A Falcon Heavy egyébként a Mars körüli pályára készül, a fedélzetén pedig nem mást szállít, mint egy Tesla Roadstert.A kilövésig még egy teszt van hátra, mégpedig a rakétákat hajtó 27 darab Merlin 1D motoroké. Ha ez is megfelel az elvárásoknak, már kezdődhet is a visszaszámlálás.