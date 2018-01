Nem hátrány

Kedves olvasónk, önnek mit hozott eddig az új év? És a régi? Reméljük, ön is legalább olyan szerencsés, mint Mészáros Lőrinc, akihez a szilveszteri pezsgőbontás óta szűk 100 milliárdnyi közbeszerzés futott be (amelynek, mint a vonatkozó kutatásból tudjuk, nagyjából az egyötöde ún. korrupciós profit). Tiborcz Istvánnál, aki a kormányfő veje – más szóval Orbán Viktor saját lábán álló lányának a férje - 12 új cég került a karácsonyfa alá, beleértve azt a vállalatocskát, amelynek a szállodaépítése miatt még az engedélyező határozat jogerőre emelkedése előtt kivágták az összes fát a József nádor térről, meg azt a másikat, amelynek a gondozásában a lepencei strand fölött épül luxusszálló hasonló hatósági nagyvonalúság mellett.

Őszintén hisszük, hogy minden kedves Népszava-vásárlónak van olyan hozzátartozója, akit a közelmúltban az állam kormányzati döntésekkel milliárdossá tett. Vagy legalább „százmilliomossá”, mint Kósa Lajos tárca nélküli miniszter egészségügyi kisnyugdíjas édesanyját, akiről ugyan még mindig nem tudjuk, miből sikerült neki összekuporgatnia egy sertéstelepre valót, de az már – hála az égnek - kiderült, hogy Kósa-mama nem csinált rossz boltot. Mert alighogy bevásárolt, máris behullott az ő feltűnéséig a csőd szélén tántorgó hizlalda ablakán egy 120 milliós támogatás.

Mint Orbán Viktortól, illetve a saját családtagjai révén hasonlón szerencsés Matolcsy Györgytől tájékoztatva lettünk, Magyarország olyan hely, ahol senki számára nem jelenthet hátrányt, hogy a felmenői között befolyásos fideszesek vannak. (Nagy kő esett le a szívünkről, igazán rosszul esne, ha Orbán Ráhelnek vagy Matolcsy Ádámnak azért kellene nyomorognia, mert a papa felső korlát nélkül fér hozzá a közpénzekhez.) Most már csak azt kellene valakinek – lehetőség szerint hasonlóan felelős pozícióból – deklarálnia, hogy az esélyegyenlőség visszafelé is érvényes: az sem jelenthet hátrányt a manna és a boldogulás szempontjából, ha valakinek a pereputtyában/szomszédjában/mászókötelén nincsenek fideszes potentátok. Én akár még szavazni is hajlandó lennék arra, aki ezt garantálni tudná.

Hargitai Miklós