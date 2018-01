Lendületben az új autók piaca

A múlt évben 116 ezer új gépkocsit helyeztek forgalomba Magyarországon, idén már 125 ezer a terv – derült ki egyebek mellett a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének (MGE) csütörtöki évnyitó tájékoztatóján. Legalább ilyen kedvező folyamat, hogy a 2008-as válság óta először a jogi személyek vásárlásainak aránya 60 százalék alá esett vissza és újra nagy számban jelentek meg a magánvásárlók. Ezeket a biztató adatok azonban még mindig csak a 2001-es piaci szinten állnak – jegyezte meg Erdélyi Péter, az MGE ügyvezető elnöke. A piac növekedésének üteme idén várhatóan elmarad a tavalyi 20 százalékos bővüléstől, és az egyesület előrejelzése szerint 7,5 százalékos lesz.

A márkakereskedők tapasztalatai szerint a Magyar Nemzeti Bank növekedésihitel-programjának kifutása mintegy 7 százalékkal visszavette a kishaszonjárművek iránti keresletet is.

A válság előtt a magyar autópiacon az import használt gépkocsik aránya alig érte el az új autó értékesítés 50 százalékát, ám ez az utóbbi években éppen az ellenkezőjébe fordult. Tavaly 155 ezer használt gépkocsi érkezett be legálisan, és idén is hasonló mennyiség várható. Az igazi gond az, hogy az import használt autók alig 10 százaléka fiatalabb 5 évesnél és 67 százaléka pedig idősebb 10 évesnél. Ám a használat autók átlagéletkora még így is csak 12 év, míg a hazai teljes személyautó állomány átlagéletkora az uniós 10,7 százalékkal szemben 14 év. Ez pedig a közlekedésbiztonsági és a környezetterhelési szempontból is kockázatos. Magyarországnál csak Lengyelországban és Görögországban rosszabb az öreg autók aránya. Az adó- és szabályozáspolitikának kellene változnia, hogy javuljon a helyzet.

Előrelépésnek nevezte Erdélyi Péter, hogy az egyesület és a többi autós szervezet évekig tartó szemléletformáló munkájának hatására is növekedett a márkaszervizek forgalma, ám ennek a bővülésnek határt szab az ágazatot is sújtó szakemberhiány. Előfordul, hogy egy 6 állásos műhelyben 2-3 szerelő dolgozik – említette az ügyvezető elnök.

A kormányzat várakozásai szerint 2030-ra az elektromos autók aránya meghaladja majd a 10 százalékot a hazai gépjármű állományon belül. Jelenleg évi 650-700 nulla emisszió kibocsátású gépkocsit értékesítenek. Az ára miatt a tehetősek számára elérhető e-autók vásárlásának támogatására 643 pályázatot fogadtak be és 260 esetben ki is fizették az 1,5 millió forintos összeget. A legtöbben Budapestről, illetve Pest megyéből, a főváros agglomerációjából jelentkeztek, míg például Nógrád megyéből 1 igénylő akadt. A kormány 2030-ra az állami tulajdonú autók 30 százalékát tisztán elektromos meghajtásúra cseréli.

Idén az első félévben mintegy 300-330 állami és további 200-210 önkormányzati tulajdonú e-töltőkút üzemel majd az országban – állította Ugron Gábor, az állami tulajdonú e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.

B. T.