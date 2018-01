Az év első hónapjaiban dől el a világ sorsa

A legfontosabbnak azt tartották, ami Oroszországban történik - és helytálló volt a jóslat

Sembat volt szocialista miniszter a „Lanterno"-ben cikket írt a béke kérdéséről. „ Remélem — írja —, hogy 1918-ban aláírják a békét. Ez a határidő azonban már végleges, mert már az év első hónapjaiban el fog dőlni a háború és a világ sorsa.

Az első három hónap kritikus idő. Csak két eset lehetséges: vagy ami akciónk rövid időn belül hatásosabb lesz és ebben az esetben a mi győzelmünk bizonyos vagy akciónk eredménytelen marad, és nem akarom leírni, hogy mi lenne akkor a mi sorsunk.

Most a legfontosabb, hogy ml történik Oroszországban, mert ha Németország fölülkerekedik egész Európában és Ázsiában és túlsúlya lenne még akkor is, ha nekünk visszaadná Elzászt és mi győznénk is. Három évszázadra dől el most a mi sorsunk.

Népszava 1918. január 5.