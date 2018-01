Figyelje a rövidítést a sárga csekken!

Nem kell igazolnia magát annak a készpénzzel fizető feladónak, akinek sárga csekkjén "M" jelölés szerepel. Az "FM" rövidítés esetén ez a mentesség 300 ezer forintig terjed.

Olvasóink sorra panaszolják, hogy ha sárga vagy fehér csekket szeretnének befizetni, akkor január elseje óta a személyi igazolványukat és a lakcímkártyájukat a Postán fel kell mutatniuk. A megváltozott szabályok a befizetések nagy részét nem érintik, viszont azokat a postai utalványokat, amelyek korábban rózsaszínűek voltak, vagyis a most jelöletleneket, összeghatártól függetlenül igen - tudtuk meg Paulin Ildikótól. A Magyar Posta Zrt. szóvivője elmondta, az uniós rendelkezéseknek megfelelően az Országgyűlés tavaly a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről törvényt hozott, amely előírja bizonyos esetekben az ellenőrzést a fizetési szolgáltatóknál, amelyek közé tartozik a Posta is.

Azoknak a befizetőknek, akiknek a csekkjén az "M" (mentes) rövidítés szerepel, összeghatártól függetlenül nem kell igazolniuk magukat. Ilyen jelölésű csekken fizetjük be az adókat, az illetékeket és a bírságokat. Ugyancsak nem kell a befizetőnek igazolnia magát, ha valakinek "FM" (azaz feltételesen mentes) csekkje van, de ez a mentesség csak 300 ezer forintig terjed. Idetartoznak például a közüzemi számlák, de az előrenyomott csekkek is, amelyeken valamilyen áru vagy szolgáltatás ellenértékét fizetjük be.

Mivel a lapunkat kiadó XXI. század Média Kft. is "FM" jelzésű csekket használ, ezért olvasóinknak az előfizetési díjak befizetésekor nem kell igazolni magukat, mert az éves befizetés nem éri el a 300 ezer forintot. (Az igazolási kötelezettség vagy mentesség minden csekkre külön-külön vonatkozik, tehát az ezeken szereplő összegeket nem adják össze. Fontos, hogy ha igazolási kötelezettség alá esik a csekkbefizetés, akkor csak a tényleges megbízó szándékát fogadják el a postán.)

Aki bankkártyával fizet, mentesül az igazolási kötelezettség alól, mert a kibocsátó pénzintézet már elvégezte azt. De ha valaki készpénzzel fizet az automatáknál, akkor kizárólag az "M" és "FM" jelzésű csekkeket fogadják el, a 300 ezer forintos összeghatár átlépése az utóbbinál kizárt, mivel az automata csak 290 ezer forint értékig fogad el befizetést.

Bonta Miklós