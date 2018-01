Cseh Tamás nemesi előneve Bereményi legyen

Egy héten át ünneplik majd Cseh Tamás születésnapját januárban különböző rendezvényeken, melyek közül a Get Closer produkció két koncertjén egy új Bereményi-szám is felhangzik az idén hét éve elhunyt énekes emlékére.

Január 22-én lenne 75 éves Cseh Tamás. Ennek apropóján látható a Get Closer sorozat keretében a Cseh Tamás 75 koncert az évfordulós születésnap előtti napon kétszer is, a MOMSportban. Az emlékkoncert fellépő művészei között szerepel Gryllus Dorka, Jordán Adél, Miczura Mónika, Ónodi Eszter, Tompos Kátya, Thuróczy Szabolcs, Szávai Viktória és Galkó Balázs is, valamint a Vodku fiai elnevezésű zenekar.

Get Closer A Vodku fiai és barátaik Cseh Tamás, Bereményi Géza és Másik János dalait játsszák majd. Rajtuk kívül fellép Gryllus Dorka, Jordán Adél, Miczura Mónika, Ónodi Eszter, Szávai Viktória, Tompos Kátya, Adorjáni Bálint, Galkó Balázs, Simon Kornél és Thuróczy Szabolcs. Idén harmadik alkalommal lépnek fel, hogy Cseh Tamás születésnapja alkalmával felidézzék, ahogy fogalmaznak: "mind azt a sok jót és szépet, szomorút és néha sötétet, ami nélküle nem lenne. Hogy megünnepeljük az indiánságot, a Balatont, Budapestet, Apa kalapját, szegény Évát, Jánost, Gézát, Tamást."

Galkó Balázs színművész a színpadi kollégán kívül régi barátot is veszített Cseh Tamás személyében. "Sokszor gondolok rá magamban, rendszeresen dúdolgatom a dalait. Azt sem szabad elfelejteni, hogy Cseh Tamás nincs egyedül, ő mindig Bereményivel van együtt. Így jutott eszembe az is, hogy igazán megérdemelne egy nemesi előnevet, és így lehetne Bereményi-Cseh Tamás. Ez így jól csengő név lehetne, sőt, ha két ipszilonnal Bereményy-Cseh Tamásnak hívnánk, akkor már egy kis játékosság is lenne benne, jelezve, hogy nem úgy gondoltuk mi ezt."

Szávai Viktória arra a kérdésre felelt lapunknak, hogy milyen alkalmakkor szokott Cseh Tamást énekelni vagy hallgatni. "Otthoni molyolgatáskor, egyedül, amikor valamiben elmerülök, elmélázok, az apró - csendesebb - tevékenységeim közben szoktam a dalaihoz és a hangjához fordulni. Meglepően sokszor. A zsigereimig hatol két lemeze, a Fehér babák takarodója és az Antoine és Desiré."

Önálló estek a Katonában Cseh Tamással kapcsolatban a lemezei mellett érdemes szót ejteni a nyolcvanas, kilencvenes évek sikeres színházi produkcióiról is. Hatalmas ismétlés-számmal futott a Katona József Színház műsorán Bereményi Géza szerzőtárssal a Jóslat (1984-től), a 100. éjszaka (1989-től), az Új dalok (1990-től), a Nyugati pályaudvar (1992-től), a Levél a nővéremnek II. (1994-től). Szerző- és előadó-társként Másik Jánossal a Válogatás régi és új dalokból (1995-től), a Telihold dalai (1996-ban). Csengey Dénes alkotótársként az 1986-os Mélyrepülésben vett részt.

Ónodi Eszter különbséget tesz aközött, hogy mikor hallott és mikor hallgatott először Cseh Tamást. Ahogy fogalmaz, a maguk idejében természetesen hallotta a fő nagy számokat a nyolcvanas években, de mivel még valószínűleg túl fiatal volt, így nem került bele a dalok bűvkörébe. Tavaly a Get Closer felkérés okán komolyabban odafigyelve, hosszú munkaórákat ráfordítva adta át magát igazán a számoknak. Bata István, a Vodku fiai zenekar tagja nem először lép fel Cseh Tamás számokkal, így adódik a kérdés, hogy vajon a közönség mire rezonál, mely számokat kéri inkább a visszatapsnál. Vajon a Jobbik részem vagy a Fáskertiné vezeti a népszerűségi listát? "A Fáskertiné mindegyik koncertünkön szerepel a műsorban. Általában előre eltervezzük a ráadás számot is, nem is szoktunk melléfogni vele." A koncerten felcsendül majd egy vadonatúj dal is, Bereményi Géza Cseh Tamás emlékére írta a szövegét.

Fényképregény pályázat A Corvina Kiadó fényképregény-pályázatot hirdetett Bereményi Géza és Vető János közös műve, az Antoine és Desiré apropóján. A pályázó alkotóknak a Cseh Tamás – Bereményi Géza szerzőpáros valamely lemezéhez kell fényképregényt készíteniük. A világ bármely pontjáról bárki pályázhat, életkortól, nemtől függetlenül. A regény képei lehetnek színesek, fekete-fehérek, fekvők vagy állók, szövegesek vagy szövegtelenek. Terjedelmi korlát nincs. A zsűrit Bereményi Géza és Vető János alkotja, a fényképregényeket jpg formátumban a fenykepregeny@gmail.com e-mailcímre várják január 17-ig.

