Gyülekeznek a felnők az Arsenal fölött

Az ágyúsok nem tudták legyőzni hazai pályán a Chelsea-t, ám a londoniaknak talán mégsem ez a legnagyobb problémájuk.

Az év döntetlenjét játszotta az Arsenal és a Chelsea szerda este. Végig hatalmas iramot diktáltak a csapatok, sorra dolgozták ki a lehetőségeket, s végül 2-2-es döntetlen született. Az ágyúsok a West Brom elleni pontvesztés után ezúttal sem nyertek, így immár öt pont a csapat hátránya a negyedik helyen található Liverpool mögött. Arsene Wenger csapata így könnyen elképzelhető, hogy a következő idényben sem indulhat majd a Bajnokok Ligájában. Mindez pedig egyre kevésbé teszi vonzóvá csapatát.

A francia tréner nincs könnyű helyzetben, keretét sérülések tizedelik, a Chelsea ellen Santi Cazorla, Olivier Giroud, Sead Kolasinac, Nacho Monreal, Aaron Ramsey és Laurent Koscielny játékára sem számíthatott. S ha mindez nem lenne elég, a nyáron lejár Mesut Özil, Alexis Sánchez és Jack Wilshere szerződése is.

Nem megy Wengeréknek Fotó: AFP/Adrian Dennis

Sajtóhírek szerint mindössze a Chelsea ellen pazar gólt szerző Wilshere maradására mutatkozik jó esély, míg Sánchez állítólag szóban már megállapodott Pep Guardiolával, s a Manchester Cityhez szerződik. A chilei gólgyárost nyártól várták volna a kékek, ám Gabriel Jesus sérülése miatt a spanyol mester fontolgatja, hogy 25 millió fontot ajánljon a 29 éves játékosért. Özil iránt óriási bérigénye miatt kisebb az érdeklődés, a német irányító kapcsán az elmúlt napokban a Barcelona és a Manchester United neve merült fel.

Ugyanakkor máris munkába állt a Dortmundtól szerződtetett Sven Mislintat, aki mint játékosmegfigyelő segíti az ágyúsok munkáját. Az első közös szerzemény a 20 esztendős, görög középhátvéd Konstantinos Mavropanos lesz, aki 2 millió fontért érkezik, ám a tavaszt kölcsönben tölti majd, ugyanis Wenger szerint még nem áll készen arra, hogy a Premier League-ben futballozzon.

Ugyancsak átalakulhat a vörös-ördögök kerete, lévén José Mourinho csapatában is többeknek lejár a szerződésük a nyáron. Ander Herrera, Juan Mata, Daley Blind, Ashley Young, Zlatan Ibrahimovic, Luke Shaw, Marouane Fellaini és Michael Carrick is szabadon tárgyalhat majd kérőivel.

A Manchester Citytől a korosodó Yaya Touré mellett a 32 esztendős szűrő, Fernandinho köszönhet el, míg a liverpooli Emre Can sajtóhírek szerint a Juventushoz szerződik. Helyére a Laziótól érkezhet Stefan de Vrij, akinek szintén lejár a nyáron a szerződése.

Ami a német csapatokat illeti, a Bayern München jó eséllyel nem marasztalja 34 esztendős szélsőjét, Franck Ribéryt, ám minden követ megmozgat azért, hogy Leon Goretzkát magához láncolja a Schalke együttesétől. A 22 éves középpályás iránt a Liverpool és az Arsenal is érdeklődik, de még a Barcelona neve is felmerült, mint új állomáshely. Hasonlóan nagy csata indulhat majd Mario Balotelli szignójáért, az olasz válogatott fenegyereke ugyanis szép számmal termeli a gólokat a Nice együttesében.

A korábbi években az európai csapatok a Kínaiakkal ellentétben visszafogottan költekeztek a téli átigazolási időszakban, ám a Liverpool máris kicsengetett 75 millió fontot a Southamptonnak Virgil van Dijkért, noha a nyáron ingyen is szerződtethette volna. Ugyanakkor Philippe Coutinho napokon belül ellentétes utat járhat be, 142 millióért a Barcelonához igazolhat. Ezzel pedig minden idők második legdrágább játékosává válhat Neymar mögött. S ha már szóba került a brazil zseni, a 25 esztendős klasszis kapcsán egyre többet hallani arról, hogy a Real Madridhoz kerülhet. Noha mindez egyelőre csak pletyka, a spanyol AS tegnap arról számolt be, hogy az Athletic Bilbao 23 éves kapusa, a spanyol felnőtt válogatottban is bemutatkozó Kepa Arrizabalaga már aláírt a madridiakhoz. A kérdés csak az, hogy januárban, vagy szerződése lejártával, a nyáron kerül Zinedine Zidane együtteséhez.

Korom Milán