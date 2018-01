Cate Blanchett a Cannes-i zsűrielnök

A kétszeres Oscar-díjas Cate Blanchett vezeti a zsűrit a május 8. és 19. között zajló a 71. Cannes-i Filmfesztiválon. Az ausztrál színésznő az elmúlt években számos alkalommal látogatott el színésznőként, producerként a cannes-i fesztiválra: utoljára Todd Haynes Carol című művének főszereplőjeként szerepelt nemzetközi versenyprogramban. Blanchett szavai szerint – aki egyébként nagy megtiszteltetésnek tartja a zsűrizést – Cannes kulcsfontosságú szerepet játszik abban, abban, hogy összehozza a világot, hogy megünnepeljük a történetet, mely összekovácsolja a legkülönbözőbb embereket. Blanchett felkérése azért is fontos, mert a Weinstein-botrány után a nőkkel szembeni szexuális zaklatások és erőszak elleni kampány egyik arca lett, és csatlakozott a hétfőn elindított Az idő lejárt! (Time's Up!) kezdeményezéshez is, amely a munkahelyükön szexuális visszaélés áldozatául esett nőknek nyújt egyebek mellett jogi támogatást.