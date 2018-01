Tilos elkapcsolni a TV2-ről - Felirat egy egészségügyi intézményben

Pár éve magam is egy egészségügyi intézményben, konkrétabban: egy zuglói kórházban jártam, amikor arra lettem figyelmes, hogy a napilapok közül kizárólag az akkor még az előző négy éves ciklusát töltő Fidesz-kormánnyal barátságos viszonyt ápoló Magyar Nemzet példányai érhetők el a különböző közösségi helyeken. Érdeklődésemre annyi - kurta - választ kaptam, hogy "felsőbb utasításról" van szó. Azóta mondhatni pláne a felsőbb utasítások országa is lettünk, és a stílus is gorombul, semmi szofisztika, sallang, meg egyéb liberális huncutság, (legfeljebb a végére egy halovány kérem) TILOS! aztán kész, ebből ért a magyar évszázadok óta.