Hosszúékat otthagyja egy fiatal úszótehetség

Sportszakmai következményei lehetnek az Iron Aquaticson belül annak, hogy Shane Tusup és Hosszú Katinka, az úszóklubot vezető páros között „helyzet van” - írja egy fiatal úszó távozása kapcsán a Magyar Nemzet.

A csapat első számú férfi versenyzője, az Európa-bajnoki bronzérmes Földházi Dávid három hónap után villámléptekkel hagyta el Hosszúék Duna Arénában készülő egyesületét, és a Dunaharaszti MTK-hoz távozott. Új edzője szerint azért, mert „egy fiatalos csapathoz szeretne tartozni”. Ami azért érdekes, jegyzi meg a cikk, mert az Iron Aquaticsnál majd mindenki 30 alatti.

Megkérdezték Földházi Dávidot, aki a szituációval magyarázta döntését.

– Nyilván most, ebben a szituációban nagyon kell egy váltás, de az is igaz, hogy számomra az új klubom a „number one team”, amely garantálja, hogy nyugodt körülmények között kezdjem az évet – fogalmazott az úszó, aki a március végi országos bajnokságra szeretne tisztességgel felkészülni.

Mint mondja, választhatott volna más, „vérprofi” egyesületet is, ám szerinte most nem arra van szüksége, amit ott nyújtani tudnak neki.