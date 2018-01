Összefogás nélkül nem megy, de Gyurcsánnyal nagyon kockázatos

A rendszerváltás óta először erősebb a kormányváltási vágy, mint a párthűség - nyilatkozta a Vasárnapi Híreknek Pulai András a Publicus Intézet ügyvezető és stratégiai igazgatója. Az ellenzéki taktikára vonatkozó kérdésre, miszerint biztosan helytálló-e az a mondás, hogy a siker záloga az összefogás, Pulai ezt válaszolta:

"Tény, hogy 2014-ben azt mértük, Gyurcsány jelenléte mintegy 4 százalékot vitt el az összefogástól, jellemzően a bizonytalanokat tartotta tőle távol. De mondom, a kormányváltási vágy most felülírhatja a politikai ellenszenvet. Ennek ellenére nem kérdés, hogy a DK-elnöke nagyon korlátozott szereplő, hiszen ő legelutasítottabb szereplő, úgyhogy ez egy csapdahelyzet a baloldal számára. Egyrészt van egy 400 ezer fősre duzzasztható támogatói köre, ami hiányozna egy kormányváltáshoz. Másrészt ennél nagyobb tömeget is elriaszthat a baloldaltól. Mindenesetre ha a DK kimarad egy erőt mutató összefogásból, akkor a szimpatizánsainak 60-70 százaléka is átszavazhat (lásd: a kormányváltó szándék mindent felül ír), ami annyit tesz, hogy a Gyurcsány-fanok száma is megfogyatkozik, és a pártnak esélye se lesz bekerülni a parlamentbe."

A Jobbikról Pulai így vélekedett:

"A Jobbik-sztorinak jó eséllyel vége van, a Fidesztől nem tud szavazókat átszipkázni, a bizonytalanok között nincs tartaléka. A megmaradt Jobbik-szavazók pedig elvesztették az identitásukat, ezt mutatja, hogy mintegy 40-50 százalékuk – győzelmi esély esetén – hajlandó átszavazni egy baloldali összefogásra. Azaz ha demokratikus ellenzék összeszedi magát, akkor eséllyel szerezheti vissza 2010-ben elvesztett, a Jobbikhoz sodródó 300-400 ezer támogatóját."

A teljes interjút a Vasárnapi Hírek szombaton megjelenő számában olvashatják.