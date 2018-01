Határon túlról jöhet a Fidesz új kétharmada

Dübörög a szavazatmaximálási verseny: az ellenzék külsős mozgalommal mozgósít, a Momentum népszavazási kezdeményezéssel toboroz híveket, a Fidesz az apátiában bízik – no meg a határon túli magyarokban. Akik közül több mint félmilliónak postázott buzdító levelet Orbán Viktor a két ünnep között. A miniszterelnök nem véletlenül puncsol: Erdély, a Vajdaság és a Felvidék akár 2-3 mandátum sorsáról is dönthet - írja a Vasárnapi Hírek.

A cikk szerint egyre nagyobb az esélye, hogy a határon túli magyarok döntsenek a Fidesz – esetleges újabb kétharmados – győzelméről az áprilisi választáson. A határon túli magyarok körében a lap információi szerint minden korábbinál jobban pörgeti a Fidesz a választási részvételhez szükséges regisztrációt. (A magyarországi választókkal ellentétben nekik előre jelentkezniük kell, ugyanakkor aki ezt megteszi, az utána 10 évig a névjegyzékben marad akkor is, ha például időközben meghal. Erre pedig, hacsak nem jelentik be a hozzátartozók a változást, a hazai hatóságoknak nincs rálátása, így akár ezres nagyságrendben is szerepelnek halottak a külhoniak névjegyzékében).

Miközben tavaly nyáron havonta még csak mintegy 2 ezer új – vagy korábban nem regisztrált – külhoni állampolgár kérte a nyilvántartásba vételét, szeptemberben 3 ezren, októberben 3500-an, novemberben és decemberben pedig már 8-8 ezren kérelmezték ugyanezt. Vagyis kevesebb mint fél év alatt négyszeresére emelkedett a regisztrációt kérők száma. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint jelenleg több mint 315 ezer, magyarországi lakcímmel nem rendelkező állampolgár van a külhoniak névjegyzékében. Fél éve még úgy tűnt, hogy a regisztráltak száma áprilisra épphogy eléri majd a 320 ezret. Ehhez képest most sokan azt sem tartják kizártnak, hogy 350-400 ezer határon túli szavazat érkezik majd.

Markotay Csaba írása a Vasárnapi Hírek szombaton megjelenő számában olvasható.