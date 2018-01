Éberség, elvtársak!

Az idősebbek még jól emlékeznek azokra az időkre, amikor az iskolákban légvédelmi gyakorlatokat tartottak, ha netán arra tévedne egy NATO-repülőgép, minden gyerek tudja a dolgát, öntudatosan védje meg hazánkat, ha mással nem, azzal, hogy elbújik a pad alá. És azt is gyakoroltuk, mi a teendő egy atomtámadás esetén. Ugyanaz.

Most is "védelmi tervet" készíttet a minisztérium az óvodáktól a felsőoktatásig minden intézménnyel, hogy ha jönnek a terroristák, mindenki tudja a dolgát (zárja be a tanterem ajtaját, bújjon a pad alá). De ne gondolja senki, hogy ezt az orbáni propaganda találta ki! Szó sincs róla! Azt a NATO rendelte el. Vagy mégsem? Nem ez az első hazugság.

Sáros Gábor