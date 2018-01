Hogy van ez?

Az év utolsó napján Rétvári államtitkár úr a híradóban beszélt a nyugdíjakról. Minden nyugdíjas megkapja a 3 százalékot, még az is, akinek több milliót számfejtenek. Kijelentette, hogy aki többet fizetett be a nyugdíj kasszába, az többet is érdemel vissza, ezért nem fognak mindenkinek egy megállapított összeget adni. Akkor szeretném megkérdezni: aki a határon túl élte le az egész életét, és soha nem fizetett be a magyar nyugdíjkasszába egyetlen fillért sem, annak hogy állapították meg a járandóságát?

B.-né Szalma Éva