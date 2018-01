Nemzetgyalázás bűzbombákkal

Az ismeretlen tettesek éppen a Himnusz eljátszása alatt hajították el a bűzbombákat, tehát nemzetgyalázást is elkövettek

Az Abbázia-kávéház tulajdonosa kedden délben az ügyészségen ismeretlen tettesek ellen följelentést tett a magyar állam megbecsülése ellen, elkövetett vétség címén. A följelentés szerint az „ismeretlen" tettesek éppen a Himnusz eljátszása alatt hajították el a bűzbombákat, tehát nemzetgyalázást követtek el.

Steier elmondotta azt is, hogy a merénylet folytán a vendégek egy része eltávozott a kávéházból, úgyhogy mintegy 2000 pengős kárt szenvedett és ezért kártérítési pört is indít a bűzbombások ellen, keresetében azonban eszmei kártérítés címén mindössze egy aranypengőt követel.

Ezenkívül azonban számtalan más kártérítési pör is indul a merénylők ellen. A bűzbombák okozta pánikban ugyanis igen sok vendégnek különböző holmija megrongálódott vagy elveszett és ezek a vendégek most polgári pör útján kérik káruknak megtérítését. De pört indítanak az ápolási költségek erejéig azok is, akik a merénylet folytán megsérültek.

A főváros ugyancsak vizsgálatot indított a merénylők vezetőjének, Hann Henriknek az ügyében.

Népszava 1937. január 6.