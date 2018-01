Intel-botrány beláthatatlan következményekkel

Már az év elején hatalmas botrány rázta meg a számítógépes világot. Célkeresztbe kerültek az Intel vezetői, akik csalhattak a részvényeladással.

Egyelőre beláthatatlan következményekkel jár az Intel botránya: kiderült, hogy a cég processzorában olyan súlyos sebezhetőség lapul, melynek kiaknázásával egy rosszindulatú szoftver kiolvashatja a memória legjobban őrzött részét is. Mivel az utóbbi tíz év minden processzorát érinti a Meltdown névre keresztelt hiba, ezért a világban a milliárdot is meghaladhatja azon PC-k és laptopok száma, amelyeket frissíteni kell. Csakhogy ez a javítás, mintegy 30 százalékkal lassíthatja le a gépünket.

Ám a baj nem jár egyedül. Számítógépes szakemberek olyan, Spectre nevű sebezhetőségre is bukkantak, amely lehetővé teszi, hogy a gépünkön, mobiltelefonunkon egyes programok manipulálják a memóriában rejlő információkat. Ez a biztonsági rés azonban az AMD és az ARM Qualcomm típusú processzorait is érinti, vagyis az Apple, a Huawei, és a Samsung mobiltelefonjai is veszélyben vannak.

Az Intel nem éppen megnyugtató közleményében azt állítja, a partnercégekkel már dolgoznak a megoldáson. A vállalat arra figyelmeztette a felhasználókat, a lehető leghamarabb frissítsék gépeiket. A Microsoft már január 3-án kiadta frissítését, azaz úgynevezett patchét, a leírásban azonban egyetlen szót sem ejtettek a biztonsági résről. A rés kényesen érinti a felhőszolgáltatásokat is. A Microsoft bejelentette, hogy ezen szervereit is ellátja a javítással, amely – ha nem is annyira, mint a Meltdown – valamelyest szintén lelassítja a gépet vagy a telefont. Az Apple nem adott ki közleményt, de a Mac-OS 10.13.2-es verziója állítólag már tartalmazza a fontos frissítést.

A Google azt közölte, hogy a cég már tavaly észrevette a hibát és időközben biztonságossá tette szervereit. Botrányos azonban, hogy a hibára csak a napokban derült fény, miközben az Intel már hónapokkal ezelőtt tudomást szerzett a világméretű számítógépes problémáról. Az pedig egészen új megvilágításba helyezi az ügyet, hogy az Intel novemberben 250 ezer részvényétől szabadult meg, összesen 24 milliárd dollár értékben.

Erős a gyanú, hogy a vállalat amiatt adta el értékpapírjait, mert – tudván a biztonsági résről – arra számított: mihelyst napvilágra kerül a botrány, zuhanni kezd a részvény ára. A cég azt állítja, szó sem volt ilyen szándékról. Ha azonban bebizonyosodna a csalás, akkor hatalmas büntetéssel sújthatnák. A részvények eladásából fizetik a cégvezetés tetemes jövedelmét. Az Intel főnöke, Brian Krzanich alapbére évi 1,25 millió dollár, ehhez 3,7 milliós bónuszt kapott, az értékpapírok eladásából pedig további 11,7 milliót. Az amerikai tőzsdefelügyelet egyelőre nem jelentette be, eljárást indít-e az Intel ellen. Részvényeinek ára eddig nem zuhant be, 47 dollárról 43,65-re esett, ám később valamennyit visszanyert értékéből.

Rónay Tamás