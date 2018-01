Hajsza a Super Bowlért

Kezdődik az igazi harc: ma este a Kansas City Chiefs–Tennessee Titans mérkőzéssel rajtol az észak-amerikai profi amerikaifutball-liga 2018-as rájátszása.

Szombaton a „bemelegítés” után megkezdődik a küzdelem: az NFL (Nemzeti Futball Liga) 2017-es alapszakaszának végeztével kezdetét veszi a rájátszás. Az idei playoff a legjobb bizonyítéka annak az elcsépelt mondatnak, hogy az NFL-ben bármi megtörténhet. A 12 részvevőből ugyanis 8 új a tavalyi felhozatalhoz képest, a Buffalo Bills '99, a Los Angeles Rams 2004, a Jacksonville Jaguars 2007, a Tennessee Titans 2008 óta először jutott tovább.

A főszereplők A szabályok alapján mindkét főcsoportból - American Football Conference (AFC) és National Football Conference (NFC) - hat-hat csapat jut be a playoffba az alapszakaszbeli teljesítmények alapján. A rájátszást az áhított Super Bowl (SB) zárja, amelyen a két főcsoport győztese harcol egymással. Az SB győztese lesz az amerikaifoci-liga bajnoka. Az AFC-ben ma este fél 11 után öt perccel a Kansas City Chiefs-Tennessee Titans mérkőzéssel veszi kezdetét a küzdelem, amely vasárnap hajnalban folytatódik, de már az NFC-ből. Ott a Los Angeles Rams és az Atlanta Falcons küzd meg egymással. Holnap rendezik még a Jacksonville Jaguars - Buffalo Bills ütközetet az AFC-ből, míg a másik főcsoportban a New Orleans Saints-Carolina Panthers meccset izgulhatjuk végig. Négy csapat csak később kapcsolódik be, az AFC-ből a címvédő New England Patriots és a Pittsburgh Steelers, míg az NFC-ből a Philadelphia Eagles és a Minnesota Vikings nem játszik az úgynevezett wild-card körben, mert ők az első két helyen végeztek a konferenciájukban.

– Borultak az előrejelzések, de ez nem von le semmit a résztvevők érdemeiből – szögezte le lapunknak Buday Zoltán, az amerikai focit közvetítő Sport TV szakkommentátora, a Pro Football Focus elemzője. Az NFL-hez hozzátartoznak a sérülések is, így nem meglepő, hogy ez rányomta a bélyeget pár csapat idei teljesítményére. Buday szerint, ha a Green Bay Packerst és a Seattle Seahawks-ot nem sújtják ezek a balszerencsés esetek, sima rájátszás résztvevők. Mindenesetre az NFL világában nincs „ha”, így 2018-ban olyan tradicionális, nagy múltú csapatokat nem fogunk látni a rájátszásban, mint például a San Francisco 49ers, a New York Giants, a Green Bay Packers, a Chicago Bears, a Dallas Cowboys vagy éppen a Denver Broncos.

– A múlt miatt hiányozni fognak, de az idei teljesítményük alapján nem – vélekedett Buday. A szakértő szerint jót tesz a sportágnak az, hogy idén olyan mérkőzéseket is láthatunk a rájátszásban, amelyek pár éve még teljesen elképzelhetetlenek voltak. – Az amerikai és persze a magyar szurkolóknak is élvezetesebb, ha nem ugyanazt az öt csapatot látják minden évben – hangsúlyozta Buday, aki szerint idén még a korábbiaknál is nehezebb megjósolni a végső győztest. A szakértő kérésünkre mégis tippelt: a Minnesota Vikings sikerét jósolta.

Az LII. Super Bowlt február 4-én, a minneapolisi Amerikai Stadionban – a Vikings otthonában tartják. Egy biztos: izgalomban 2018-ban sem lesz hiány.

Újoncok éve Az idei alapszakasz egyik legnagyobb meglepetése az újoncok (rookiek) kiemelkedő szereplése volt. Buday Zoltán a fiatal támadók közül a New Orleans Saints kiváló futóját, Alvin Kamarat emelte ki, míg a rookie védők közül a szintén a Saints-t erősítő Marshon Lattimore-t említette. Az év csalódása Buday számára a Giants csapnivaló – 3 győzelem, 13 vereség – mérlege volt, míg az év meglepetésének a szakértő a Los Angeles Rams teljesítményét tartja. - Jól jött a sportágnak, hogy a Rams rájátszásba jutott, sok kérdőjel volt ugyanis amiatt, hogy jó ötlet-e egyszerre két NFL-csapatot Los Angelesbe költöztetni – magyarázta a szakértő. (A Rams mellett a Chargers is az angyalok városába tette át székhelyét.) Az alapszakasz legjobb játékosának Buday Tom Bradyt választotta, a 40 éves, 5-szörös Super Bowl győztes terminátor idén is ellenállhatatlan volt, igaz az alapszakasz második felében, azért ő is megmutatta, hogy tud hibázni.

Zoltai Ákos