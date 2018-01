Macron nem ijedt meg

Újabb „problémás” vezetőt fogadott Emmanuel Macron. Erdogan török elnök látogatása ellen több demonstráció is zajlott a francia fővárosban.

Folytatja pragmatikus külpolitikáját Emmanuel Macron, aki pénteken a francia fővárosban fogadta hivatalos látogatás keretében Recep Tayyip Erdogan török államfőt. Macron néhány hónapos mandátuma alatt már az Elysée-palota vendége volt Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök is. A fiatal francia államfő a tárgyalásos rendezés híve, aki azon az állásponton van, hogy elszigeteléssel és szankciókkal esély sincs a problémák rendezésére, ám egyelőre az ő stratégiája sem hozott áttörést.

Erdogan párizsi útja előtt úgy fogalmazott, hogy „Törökország és Franciaország együttműködése létfontosságú a regionális és globális béke szempontjából”, és hangsúlyozta, hogy a megbeszélések középpontjában a terrorizmus elleni harc áll. Macron pedig ígéretet tett arra, hogy az emberi jogok törökországi helyzetét is szóba hozza és felemeli szavát a Törökországban bebörtönzött újságírók és emberi jogi aktivisták érdekében is.

A két vezető politikus nemzetközi fórumokon már találkozott egymással, de ez volt az első kétoldalú találkozójuk. Bár Macron volt a meghívó fél, kemény hangon bírált, tulajdonképpen eleget tett előzetes ígéretének. A megbeszélést követő sajtótájékoztatón kiemelte, hogy az emberi jogok tekintetében komoly nézeteltérések vannak közöttük, illetve hogy fontos lenne, hogy Törökország továbbra is az Emberi Jogok Európai Egyezményének részese maradjon. Leszögezte, az emberi jogok törökországi helyzete lehetetlenné tesz bármiféle előrelépést a török uniós csatlakozás tekintetében. Elmondása szerint javasolta Erdogannak, hogy újra kellene gondolni az Európai Unió és Törökország viszonyát, csatlakozás helyett partnerséget ajánlott annak érdekében, hogy az ország megőrizhesse európai irányultságát. Leszögezte, egy demokráciának a terrorellenes harcban is tiszteletben kell tartania a jogállami normákat, és aggodalmát fejezte ki a törökországi letartóztatások miatt. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy fenn kell tartani a párbeszédet Ankarával.

A török államfő a másfél éve hangoztatott érveket ismételte, miszerint a letartóztatott újságírók írásaikkal a terrorizmust erősítették, valamint azt, hogy Törökországnak elege lett a várakozásból, nem „könyöröghet folyamatosan az Európai Uniónak”. Törökország három évtizede próbál csatlakozni az Európai Unióhoz, 2005-ben kezdte el a csatlakozási tárgyalásokat, amelyek azonban sokáig helyben topogtak, majd a 2016 júliusi török puccskísérlet utáni megtorláshullám következtében befagytak.

Erdogan párizsi látogatása idején diákok, zömében kurdok, tiltakoztak a párizsi Elysée-palota bejáratánál. A rendőrség kiszorította a "Tűnj el Párizsból, Erdogan diktátor!" feliratokkal felvonuló fiatalokat. Demonstráltak a Riporterek Határok Nélkül újságírószervezet képviselői is a török börtönökben fogva tartott török és külföldi újságírók szabadon bocsátását sürgetve. Pillanatnyilag 165 újságíró van rács mögött Törökországban. Az Amnesty International emberi jogi szervezet, amelynek törökországi elnökét, Taner Kilicet nyár óta fogva tartják a török hatóságok, előre jelezte, elvárja Macrontól, hogy fellépjen a jogtiprások ellen és emlékeztesse Erdogant, hogy a jogvédők nem terroristák.

Üzent a német túsz A Törökországban tíz hónapja fogva tartott német állampolgárságú Deniz Yücel, a Die Welt újságírója tegnap közleményt adott ki ügyvédei segítségével. Az újságíró túsznak nevezte magát, akit mindmáig vádemelés nélkül tartanak fogva. A közlemény időzítése annak köszönhető, hogy ma Berlinben tárgyal Mevlut Cavusoglu török külügyminiszter. Berlin és Ankara viszonyát Yücel letartóztatása végletekig feszítette.

Gál Mária