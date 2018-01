Mégis Aszódra kerülhetnek a menekült gyerekek

Kormánypárti politikusok cáfolták, hogy javítóintézetben helyeznék el a Magyarországon élő menekült gyerekeket, de a jelek arra utalnak: nem tettek le erről.

Még nincs döntés arról, hogy a fóti gyermekvárosként ismert Károlyi István Gyermekközpont ellátottjai hova kerülnek az intézmény bezárása után – közölte a Népszava kérdésére a fenntartó Emberi Erőforrások Minisztériuma. A tárca válasza azért is meglepő, mert egy december végi kormányrendelet öt olyan helyszínt sorol fel, amelyek várhatóan fogadják majd a gyerekeket, köztük a szintén a fóti intézményben élő kísérő nélküli menekülteket.

A rendelet szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt üggyé nyilvánítják egy zalaegerszegi, egy kalocsai, egy budapesti, valamint egy aszódi – illetve egy ezzel szinte megegyező helyen lévő, de már a szomszédos településre, Hévízgyörkre átcsúszó – ingatlan átalakításával kapcsolatos beruházásokat. A cél az, hogy olyan állapotba hozzák ezeket az épületeket, hogy alkalmasak legyenek a fóti gyerekek ellátására. A fóti gyermekvárosban ugyanis nem csak kísérő nélküli menekültek élnek, hanem speciális, valamint különleges nevelési igényű gyerekek is, akiknek az ellátásához szakképzett ápolókra és megfelelő infrastruktúrára is szükség van.

A korábbi nyilatkozatok szerint a speciális gondozást igénylő – azaz a pszichiátriai problémákkal küzdő – gyerekek Zalaegerszegre és Kalocsára kerülnek. Ez azt jelenti, hogy a kísérő nélküli kiskorú menekültek vagy a Hűvösvölgyi Gyermekotthonba vagy – Kubatov Gábor és Vécsey László fideszes képviselők cáfolata ellenére – mégis Aszódra, a helyrajzi számokból ítélve a nevelőotthon területére kerülnek majd. (A Népszava írt arról először, hogy a fiatalkorú bűnelkövetők fogvatartására szolgáló Aszódi Javítóintézetbe küldené menekült gyerekeket a kormány.)

– Ezt támasztja alá az is, hogy a hírek szerint a Hűvösvölgyi Gyermekotthonba kerülnek a különleges nevelési igényű, azaz a fogyatékkal élő gyerekek, így kizárásos alapon Aszód marad a kísérő nélküli menekülteknek – mondta lapunknak Vargha Nóra, az Együtt fóti képviselője. A politikus szerint elfogadhatatlan, hogy a gondozott gyerekekkel úgy bánnak, mint egy csomaggal, és ide-oda dobálják őket. – A menekültek ellen folytatott kormányzati háborúnak is meglett az eredménye, mert Aszódon rettegnek tőlük. Pedig a fóti példa is azt mutatja, hogy nincs velük semmivel sem több probléma, mint más gyerekekkel – tette hozzá.

– Az egyébként nem valószínű, hogy a hűvösvölgyi intézményben helyezik el a menekülteket, ez ugyanis igen pancser döntés lenne – ezt már Molnár László gyermekvédelmi szakértő mondta a Népszavának. Szerinte ugyanakkor a különleges nevelési igényű gyerekeknek jó választás lenne a hűvösvölgyi intézmény, az ugyanis egészséges környezetben helyezkedik el, a terület fejlesztésre alkalmas, ráadásul a szükséges infrastruktúrához is közel van. – Aggályosabb ugyanakkor, ha mégis Aszódra kerülnek a menekült gyerekek, ennek a lépésnek nagyon rossz üzenete lenne – fogalmazott a szakember. A helyi javítóintézetben ugyanis bírósági ítélettel nevelésre kényszerített gyerekek élnek, ennek megfelelően még abban az esetben is kriminalizálnák a kísérő nélküli menekülteket, ha teljesen külön helyeznék el őket – tette hozzá.

Lőrincz Tamás