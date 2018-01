Donald Trump: egy zseni vagyok

Az amerikai elnök visszautasította a mentális állapotáról ismét fellobbanó vitát azzal, hogy egy Twitter-üzenetében közölte: „nagyon stabilan egy zseni vagyok”. A most megjelent Tűz és düh (Fire and Fury) című könyv szerzője, Michael Wolff szerint még a Donald Trumphoz közelállók is megkérdőjelezik az elnök képességeit. Trump egyszerűen semmibe vette a könyvet, mondván, Wolff egy lúzer.

A könyv miatt kirobbant vita mindenesetre beárnyékolja a republikánusok kulcsfontosságú találkozóját, amelyen azt határoznák meg, hogy melyek a legfontosabb célkitűzéseik 2018-ban. A Camp David-i elvonulás éppen arra összpontosítana, hogy milyen stratégiát kövessenek a novemberben esedékes kongresszusi elektori választások előtt. Trump is hivatalos a találkozóra, de a könyv megjelenése ismét rá irányította a reflektorfényt, ami miatt az elnök a demokratákat és az álhíreket ontó médiumokat vádolja.

A könyv péntek reggel jelent meg az Egyesült Államokban, habár az elnök jogászai próbálták megakadályozni a publikálást, ám a kiadvány nyomban bestseller lett.