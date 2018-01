Bangóné indul a rezsibiztos ellen

A csepeli szocialisták Bangóné Borbély Ildikót indítanák Németh Szilárd rezsibiztos, Fidesz-alelnök ellen az áprilisi országgyűlési választáson. A 24.hu úgy tudja, az ideára hétfőn rábólint az MSZP országos elnöksége.

A Csepelt és Soroksárt magába foglaló fővárosi 17. választókerület a szocialisták és a DK osztozkodásában előbbieknek jutott, így gyurcsányi vétótól nem kell tartani. Abból viszont támadhat némi vihar, hogy Németh Szilárd balos ellenfele legutóbb Szabó Szabolcs, az Együtt politikusa volt. Szabó 2014-ben le is győzte a fideszes politikust és megszerezte a mandátumot. Szabó most is indul, vagyis Bangónénak először vele kellene megküzdenie.