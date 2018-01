Mínusz 70 fokot lehetett érezni az Egyesült Államokban

A hőmérő higanyszála “mélyre zuhant” szombaton New Hampshire-ben, melynek havas hegycsúcsain a sajtójelentések szerint a hideg a mínusz 40 Celsius-fokot is elérte, péntek éjszaka pedig a hidegérzet mínusz 70 fokos volt – írja a távirati iroda.

Jeges szélviharok sújtották Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania és Maryland államot, ahol az országos meteorológiai szolgálat határozottan felhívta a lakosság figyelmét a meleg öltözködés fontosságára, valamint arra, hogy a megfagyást elkerülendő senki ne tartózkodjon tíz-húsz percnél többet szabad levegőn.

Nem sok jóval kecsegtet az időjárás a jövő hét első napjaira sem. A meteorológiai előrejelzések szerint további sűrű havazás várható, hétfőre virradóra viharos szelekre lehet számítani, elsősorban Chicagóban, Clevelandben, New Yorkban és Atlantában. Viszonylagos javulás a hét közepe felé várható - írja a 24.hu.