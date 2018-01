Indul a cirkuszfesztivál (Fotó)

Egyedüli magyar produkcióként egy kínai rúdszámmal képviseli az országot Fehér Ádám és Kassai Benjámin a hétfőn kezdődő XII. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztiválon.

A közönség az A-programban találkozhat a 20 éves fiatalokkal, akik az öt méter magas, gumival bevont és négy oldalról kifeszített kínai rúdon mutatják be erő és akrobata mutatványaikat január 9-én egy, 13-án pedig két előadáson.

"Tizennégy évesen kezdtem a tanulmányaimat az artistaképzőben és Benjivel a második évünkben kezdtünk el együtt dolgozni. Azóta alkotunk egy csapatot" - mondta el Fehér Ádám.

Kassai Benjámin összesen nyolc évet járt a Baross Imre Artistaképző Szakközépiskolába. "Az első négy év felkészítő képzés volt, a szakosodásra adott alapot. Később, miután Ádámmal találkoztunk és jó barátok lettünk, ő elkezdett kínai rúdon dolgozni, ami nekem is megtetszett és nem sokkal később én is csatlakoztam hozzá" - fűzte hozzá.

A fiúk ötödik éve dolgoznak együtt és vallják, hogy a barátságból alakul ki a legjobb munkakapcsolat, hiszen hiába jó valaki ugyanabban a számban, ha sok a konfliktus, széthullik a csapat.

MTI Fotó: Kovács Tamás

Fehér Ádám mindig tudta, hogy erőszámot szeretne csinálni, de diákként még nem volt benne biztos, hogy merre induljon el. Végül egy tanára bíztatására próbálta ki a kínai rudat. "Az első évben a diákok előkészítő osztályba kerülnek, ahol megtanulnak zsonglőrködni, talajon dolgozni és megismerkednek az akrobatikával. Nekem a második évtől jött a kínai rúd és az erőemelő szám Benjivel, így attól kezdve ez lett a fő zsánerünk" - mondta.

Kassai Benjámin kifejtette, hogy amíg az artistaképzőbe jártak, zömmel tanáraik segítettek egy-egy koreográfia összeállításában, de ma már leginkább egyedül dolgoznak a számaikon. A fesztiválra készült előadásukban most kivételesen egy koreográfus segítségét is igénybe vették, aki tanácsaival, ötleteivel segítette a fiúkat, hogy még egyedibb produkciót tudjanak bemutatni.

"Ez egy teljesen új szám, a fesztivál közönsége láthatja először, de szeretnénk később több helyen is bemutatni" - mondta Fehér Ádám.

A művészek kiemelték, hogy nagyon nagy dolog volt bekerülni a budapesti seregszemle versenyprogramjába és bár boldogok lennének, ha helyezést is sikerülne elérni, most a legfontosabb, hogy a világ vezető cirkuszainak igazgatói előtt mutatkozhatnak be.

"Igazából a célunk az volt, hogy felléphessünk a fesztiválon, innentől már csak magunkat szeretnénk bemutatni. Le akarjuk nyűgözni a zsűrit és bízunk benne, hogy a fellépésünk egy komolyabb szerződéshez is hozzásegíthet minket" - mondta Kassai Benjámin.

A fiúk minden nap két-három órát próbálnak és készülnek az előadásra, mellette pedig egyéni erősítő edzéseket végeznek. Elmondták, hogy számuk különlegességét azok a szaltók adják, amelyeket a rúdon mutatnak be. "Ezeket mások is megcsinálják a teremben, de nem a porondon. Mi azért tettük bele, hogy megmutassuk, képesek vagyunk ezekre a mutatványokra a közönség előtt is. Szeretnénk jól teljesíteni, hogy minél többen felfigyeljenek ránk" - mondta Kassai Benjámin.

Az artisták jövőbeni tervei között szerepel, hogy nagyobb társulatokhoz csatlakozzanak és olyan együttesek produkcióiban lépjenek színpadra, mint a Cirque du Soleil vagy a The 7 Fingers újcirkuszi társulatok, de világhírű cirkuszok porondjain is szívesen fellépnének.

Az artistákat a közönség láthatta többek között a Fővárosi Nagycirkusz Magyar Cirkuszcsillagok című műsorában vagy a Rómeó és Júlia cirkuszszínházi előadásban.