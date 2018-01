Hely a listán

Kedves Lajos, minden meg van bocsátva, csak küldj pénzt! Feltehetően ezt sem írták rá arra a levélre, amelyet - a Fidesz hívei mellett - a múlt héten megkapott Simicska Lajos is. Csak hát a címzett rajta volt a párt egyik alelnökéről, Kubatov Gáborról hírhedtté vált listán. Az pedig - mint megtudtuk - magától nem frissül, kérni kell, hogy vegyék le róla azt, aki egyszer már rákerült. Így fordulhatott elő, hogy néhány elhunyt embertől ugyanúgy pénzt kért a Fidesz elnöke, mint régi harcostársától. Pech, hogy az illető pár éve rájött, Orbán már nem ugyanaz az ember, akit régen szeretett, s akinek jelentős pénzeket szerzett. Ezt pedig egy rövid négybetűs szóval azóta többször is a nagyközönség tudomására hozta.

Lajos tehát nagy valószínűséggel most nem küld semmit, noha a Fidesz kommunikációs igazgatója megmondta, hogy nem finnyáskodhatnak, minden támogatást elfogadnak. Még akkor is, ha amúgy nem is ez a lényeg. Mármint a pénz. Hanem a tábor összetartása, a hívek erősítése, a harci kedv fokozása. Nem volt elég a plakátkampány, s a nemzetinek és konzultációnak nevezett tragikomédia, most még levélben is rá kellett tromfolni az eddigiekre. Mert Soros már a spájzban van, ha nem állítják meg, az nemzeti katasztrófával fenyeget (értsd: még a végén nem a Fidesz nyeri meg a választást). És bár a Kubatov-lista valóban kicsit elavultnak látszik, azért a célt jól szolgálja. Néhány hiba nem veszélyeztetheti a mostani akció sikerét sem.

A kérdés már csak az, ha Simicska szerepel a címzettek között, akkor vajon ott van-e Orbán és társai egy másik régi barátja és támogatója. Az lenne ugyanis az igazi, ha a Soros-terv meghiúsításához magától Soros Györgytől (is) kérnének pénzt. Na persze, neki nem lenne minden megbocsátva, de legalább igaz volna, hogy Soros tényleg beszállt a kampányba.

