Könnyítés a bankkártyásoknak

Az eddigi 45 ezer forintról 15 ezer forintra mérséklődik az az összeg amit a bankkártya-tulajdonosnak kell állnia abból, amit az elvesztett, ellopott plasztikkal annak letiltásáig költöttek – többek között ezt is tartalmazzák az e hét végén életbe lépő, igaz már tavaly ősszel bejelentett új pénzforgalmi szabályok. Szombattól a bankkártya ellopását, eltűnését bármikor díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségtől mentesen lehet bejelenteni – a letiltási díj viszont marad, sőt azenpenzem.hu szakportál értesülése szerint néhány banknál még emelkedik is. Alacsonyabb lesz a kártyapótlás díja, a bankok legfeljebb a pótlással összefüggésben ténylegesen felmerülő költséget számíthatják fel. Módosulnak az ügyfél-hitelesítés, valamint a kártyaszámláról történő zárolás szabályai is. Az elmúlt két évben a károk majdnem 12 százalékát, 200 millió forintot a kártyabirtokosok viselték.