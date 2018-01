Angol futball - Maraton után vissza a normalitásba

A játékosok testi épségén kívül a válogatott világbajnoki esélyeit is kockára teheti a Liga szédítő menetelése az ünnepek alatt.

Ahogy minden blikkfangos megszólalása, úgy Pep Guardiolának a múlt keddi Manchester City-Watford bajnoki találkozó utáni kitörése is bejárta a világsajtót, “hazai pályán” pedig ismét fókuszba helyezte a Premier League közismerten zaklatott év végi, év eleji tempóját. A bajnokságot behozhatatlannak látszó 15 pontos fölénnyel vezető Manchester City mesteredzője “őrületesnek” nevezte, hogy csapatának december 31-én és január 2-án is pályára kellett lépnie. Általában is úgy véli, Angliában “nem vigyáznak eléggé” a játékosokra. Különösen a téli ünnepek alatti felfokozott ütem “öli meg” a futballistákat. Más európai ligák kiteszik a “szünet” táblát és maguk a labdarúgók is a fotelből Premier League meccseket néznek a tévén.

Az angol elit négy fordulót bonyolított le karácsony és újév környékén. A legkíméletlenebb beosztás a Leicesternek jutott: december 23-a és január 1-je között 213 óra leforgása alatt teljesítette penzumát. Claude Puel csapatához képest az éllovasok közül éppen a Manchester Citynek, az Arsenalnak és a Chelsea-nek relaxáltabb évvégéje volt, mint a lista alsó fertályára szorult csapatoknak. A tengerparti Brighton és Bournemouth például az átlagos 236 óránál 21 órával kevesebb alatt zavarta le találkozóit.

Az Angol (FA) Kupa harmadik fordulójának e hétvégén lezajlott mérkőzései után az idény visszatér szokott, általában is zsúfolt forgatókönyvéhez. Ám miután Guardiolán kívül más mesteredzők, köztük elkerülhetetlenül az állandóan elégedetlen José Mourinho is lamentált a csapatok túlterheltsége miatt, a Premier League állásfoglalás kiadására érezte indíttatva magát. A testület emlékeztetett arra, hogy már a szezon elején figyelmeztetett az idei bajnokság “bonyolult, összetett” jellegére. Ezt olyan tényezők indokolják, mint az idény egy héttel korábbi befejezésének szükségessége az oroszországi világbajnokság miatt. A rendőrség kérésére hagyományosan nem játszanak hazai mérkőzést párhuzamosan helyi riválisok, mint a Manchester City és a United, a Liverpool és az Everton, sőt a stadionok közelsége miatt a Chelsea és a most a második osztályban rostokló Fulham sem. A londoni tömegközlekedés karácsonyi leállása és nem vallási okok indokolták, hogy az eredetileg tervezett december 24-ről 22-re hozták előre a felejthetetlen csatát, végül 3-3-as döntetlent produkált Arsenal-Liverpool rangadót. A Premier League menedzsmentje azt az apróságot is felhozta mentségére, hogy azért az 5,14 milliárd fontért, amit a Sky Sport és a BT Sport csatornák három év közvetítési jogáért együttesen leperkáltak, elvárják az ünnepnapok alatti meccs-dömpinget. Hiszen az előfizetők, akik a teljes csomagért havi száz fontot is áldoznak, ebben az időszakban érnek rá legjobban a “szép sport” élvezetére.

A hajrá mit sem változtat a stadionok töltöttségén. A rendelkezésre álló legfrissebb tavalyi adatok szerint karácsony második napján 98,7, újévkor 97 százalékban keltek el a jegyek. Ellentmondásosabbak viszont a játékosok kondíciójával és a sérülések gyakoriságával kapcsolatos, ezekben a napokban nyilvánosságra került információk. Ahogy az Opta sportstatisztikai vállalkozás megfigyeléseit a Premier League mérkőzéseit élőben követő magyar nézők is megerősíthetik, a játék intenzitása mit sem csökken a két-három naponként rendezett mérkőzéseken. Az elmúlt három évadban találkozónként ugyanannyi, átlagosan 2,7 gól esett, mint máskor. Sem az egyes játékosok által megtett távolság, sem a sebesség nem csökkent. A sérülések elemzésére szakosodott sportstatisztikus, Ben Dinnery számos brit sajtótermékben közzétett adatai szerint viszont decemberben 32 százalékkal emelkedett a "lerobbanások" száma a szezon előző hónapjaihoz képest. Ezek többsége a lágy szöveteket, izmokat, szalagokat és inakat érintette, aminek okát nyugodtan lehet a túlterheltségben és a két mérkőzés közötti regenerálódás rövidségében keresni. Az erre szakosodott Premier Injuries honlapra pillantva kiderül, hogy már az új évben egy tucat sérülésről szólnak a jelentések, melyek közül hat “jelentősnek” számít. A hosszú távú hiányzók sorába tartozik a Crystal Palace két sztárja, Scott Dunn és Jason Puncheon, akik a Man. City győzelmi sorozatának véget vető gól nélküli döntetlen során váltak harcképtelenné, ugyanakkor, amikor Kyle Walker kényszerült idő előtt lesántikálni a pályáról, kivívva Pep Guardiola haragját.

Számos futballkommentátor tart attól, hogy a játékosok kizsigerelése veszélyezteti az angol válogatott világbajnoki esélyeit. Gareth Southgate szövetségi kapitány viszont nincs meggyőződve, hogy egy téli szünet segítene, hiszen a Premier League-ben sok nemzet képviselteti magát és a külföldieket ugyanúgy kimerítheti a gőzhengerszerű robogás, mint a hazai gárdát.

FA-Kupa, 32 közé jutásért Premier League csapatok eredményei: Liverpool–Everton 2-1, Manchester United-Derby (II.) 2-0, Fleetwood (III.)–Leicester 0–0, Bournemouth–Wigan (III.) 2–2, Bolton (II.)–Huddersfield 1–2, Coventry (IV.)–Stoke 2–1, Exeter (IV.)–West Brom 0–2, Fulham (II.)–Southampton 0–1, Manchester City–Burnley 4–1, Watford–Bristol City (II.) 3–0, Wolverhampton (II.)–Swansea 0–0, Norwich (II.)–Chelsea 0–0, Shrewsbury (III.)–West Ham 0-0, Tottenham–Wimbledon (III.) 3-0, Nottingham (II.)–Arsenal 4-2. A döntetlennel végződő mérkőzések párharcaiban újrajátszás következik.

R. Hahn Veronika (London)