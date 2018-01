Kamatemelés réme a hitelpiacon

A devizahitelek drámájához mérhető zavarokat okoznának a gyorsan emelkedő hitelkamatok – hívják fel mind többen a figyelmet az egyre kedveltebbé váló 15-25 éves futamidejű, változó kamatozású jelzálog alapú hitelek veszélyeire. A Magyar Nemzeti Bank múlt év végi stabilitási jelentése szerint az új lakáshitelek 51 százaléka, és a teljes lakáshitel-állomány mintegy 63 százaléka már változó kamatozású. A jegybank is elismeri, hogy a változó kamatozású lakáshitelek becsapósak, mert a valós kockázatok most láthatatlanok. A Portfolio számítása szerint, ha egy átlagosnak mondható 5 százalékos lakáshitel kamata duplájára nőne, 5-25 éves futamidőket figyelembe véve 25-55 százalékkal emelkedne a havi törlesztőrészlet, de egy százalék is 5-10 százalékkal magasabb részletet hozna.

Szigetvári Viktor, az Együtt választmányi elnöke levélben fordult Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterhez és Matolcsy György jegybankelnökhöz, hogy haladéktalanul lakossági szemléletformáló kampány indítsanak a fenntartható eladósodás formáiról, valamint szorosabban ellenőrizzék a pénzintézetek árazási gyakorlatát.