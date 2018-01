Újabb diákverés Hetesen

Az őszi után újabb diákverési botrányra derült fény a somogyi Hetes iskolájában.

Úgy tűnik, a hetesi iskolában egy bírósági ítélet és egy ügyészségi elmarasztalás sem elegendő, hogy megszűnjön a gyerekek fizikai bántalmazása. Mint arról a Népszava többször is írt: tavaly novemberben a kaposvári járásbíróság jogerősen egy év öt hónapos felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a somogyi falu Somssich Imre iskolájának napközis tanítóját, emellett 18 hónapra eltiltották a pedagógusi hivatástól a helyettesítő tornatanárként is dolgozó férfit többrendbeli bántalmazás és védekezésre képtelen személy elleni könnyű testi sértés miatt. A tanító éveken át ütötte-verte a rá bízott diákokat. Az eset kapcsán az is kiderült, az iskola igazgatójának is akadt gyermekbántalmazási ügye, emiatt az ügyészség megrovásban részesítette az intézményvezetőt, aki ráadásul megpróbálta eltusolni a diákokat verő kollégája ügyét annak ellenére, hogy több pedagógus folyamatosan jelentette neki az eseteket.

Végül az Emberi Erőforrások Minisztériumához és a rendőrséghez érkezett névtelen feljelentés miatt került a nyilvánosság elé a hetesi eset, amiből azonban nem mindenki okult. Lapunk információi szerint ugyanis az igazgatónak ismét eljárt a keze: helyettesítőként tartott órát a hatodik osztályban, s amikor az egyik gyerek nem fogadott szót, egy könyvvel fejbe vágta, majd a szekrénynek lökte. Úgy tudjuk, a diákot szülei először át akarták íratni egy másik intézménybe, végül azonban megbeszélték az esetet az igazgatóval, s a feljelentéstől is elálltak. Az újabb ügyet azonban már nem sikerült a szőnyeg alá söpörni, a hír eljutott a Klebelsberg Központ (KK) kaposvári tankerületéhez is, s a fenntartó vizsgálatot indított, ennek eredményéről azonban nincs hivatalos információnk. Úgy tudjuk, az intézményvezető tagadta az esetet, az osztályban tanuló gyerekek viszont megerősítették diáktársuk bántalmazását. Tankerületi intézményvezetői körökből úgy értesültünk, a KK most választás elé állította a hetesi igazgatót: vagy saját maga kezdeményezi a felmondását, vagy rendőrségi feljelentést tesznek.

Az igazgató mandátuma amúgy a tanév végén lejárna, s a jogszabály szerint megfelelő támogatás esetén elvileg pályázat nélkül meghosszabbítható lenne a beosztásban. Információink szerint a tantestületen belül szűken ugyan, de megkapta a kétharmados támogatást az újrázásra. A gyerekbántalmazási ügyet kirobbantó pedagógust ezzel szemben a hetesi képviselő-testület egyik tagja a falu elhagyására szólította fel, mivel szerinte szégyent hozott a településre. Úgy tudjuk, a tanár munkahely-váltását a KK is támogatja.

Vas András