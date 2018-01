Gabriel Garcia Márquez titkai a világhálón

2014 novemberében a Harry Ransom Center, a texasi egyetem múzeuma körülbelül kétmillió dollárért megvásárolta Gabriel García Márquez irodalmi örökségét. Most ez a hagyaték mindenki számára ingyen hozzáférhető lett a világhálón. Ez szokatlan dolog, annál is inkább, mert a művekre még érvényes a szerzői jog. A múzeum azonban hangsúlyozza, hogy e szabad hozzáférés az örökösöknek köszönhető, akik nem kifogásolták az eljárást. Több mint 27 ezer dokumentumról van szó, amelyek 50 évet fognak át. A nyelvük döntően spanyol, de akadnak írások olaszul, franciául és angolul is. Fotókat, esszéket, leveleket, feljegyzéseket is tartalmaz az örökség, sőt annak a beszédnek a felvételét is, amelyet Márquez 1982-ben mondott el Stockholmban az irodalmi Nobel-díj átvételekor. Vannak a hagyatékban még soha nem publikált anyagok, amelyből kiderül, hogy kikhez fűzték baráti szálak, többek között Fidel Castro kubai elnökhöz, milyen szenvedélyek és rögeszmék tették őt a dél-amerikai irodalom legendás figurájává, „Gabóvá”. De abba is betekintést nyerhetünk, hogy mi volt az olyan remekművek alkotói hátterében, mint a Száz év magány.

Göbölyös N. László írása a Népszavának