Átalakítja kormányát Theresa May brit kormányfő

Hosszútávú kormányfői tervei vannak Theresa Maynek. A Brexitet levezénylő brit miniszterelnök egy vasárnapi BBC interjúban azt mondta, „mindaddig hivatalban marad, míg az emberek így akarják”, és hozzátette azt is, szeretné, ha a konzervatívok az ő vezetésével mérkőznének meg a 2022-es parlamenti választásokon. Kérdésre válaszolva megerősítette azt az értesülést is, hogy mától kezdődően valóban kormányátalakítást hajt végre, hiszen, mint fogalmazott, Damian Green távozása után ez elengedhetetlenné vált. Green karácsony előtt mondott le, mert szexuális botrányba keveredett, hivatali számítógépén pornográf felvételeket találtak.

May nem árult el részleteket a kormányátalakításról, de a brit sajtó úgy tudja, hogy a kabinet alapemberei, Philip Hammond pénzügy-, Amber Rudd belü-, Boris Johnson külügy-valamint David Davis Brexit miniszter posztján marad. May azt is elmondta, kormánya "súrlódásmentes, vámmentes" kereskedelmi kapcsolatrendszert kíván fenntartani az unióval a brit EU-tagság megszűnése után is, olyan egyedi megállapodás alapján, amely nem más országok által követett modellekre épül.