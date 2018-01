Élelmiszer helyett katonák a boltban

Több városban a hadsereg ellenőrzi a bevásárlóközpontok bejáratát és azt is vizsgálja, hogy az adott üzletben csökkentették-e az árakat a központi utasításnak megfelelően. Az elképesztő mértékű venezuelai pénzromlás miatt a hatóságok 26 áruházláncban elrendelték bizonyos élelmiszerek árának csökkentését. Venezuelában a világon a legmagasabb az infláció, s az életszínvonal romlása nyomán számos üzletet fosztottak ki. A havi minimálbér már csak néhány eurót ér, az emberek számára egyre kevesebb jut a napi betevőre. Az utóbbi napokban több városban vonultak utcára az emberek a tarthatatlan állapotok miatt.

Beszámolók szerint az üzletek előtt országszerte kígyózó sorok alakultak ki. A fővárosban, Caracasban a hadsereg és a rendőrség csak néhány embert engedett be a szupermarketekbe, amelyekben – az infláció, a keményvaluta hiánya miatt – a kínálat igen gyér.

A legrosszabb helyzet Caicara városában alakult ki. Legalább húsz üzletet raboltak ki és 48 embert vettek őrizetbe – írta az El Nacional portálja. Meg nem erősített hírek szerint legalább két személyt öltek meg az összecsapások során.

Venezuela ezért „unortodox” módszerekkel próbál pénzhez jutni. Az ország – a Bitcoin sikere hatására – saját kriptovalutát hoz létre. Első alkalommal van példa arra, hogy egy ország hoz meg ilyen lépést. Nicolás Maduro elnök pénteken jelentette be, hogy összesen 100 millió úgynevezett Petrót („kőolaj”) dobnak a digitális piacra. Árfolyamát az olaj hordónkénti árához rögzítik. Maduro közlése szerint Caracas így próbálja megkerülni a dél-amerikai állammal szemben az Egyesült Államok által bevezetett gazdasági büntetőintézkedéseket. A venezuelai elnök szerint így lehetőség nyílik arra, hogy hazája a nemzetközi piacokról finanszírozza magát. Mint fogalmazott, a kriptovaluta révén modernizálhatják Venezuelát, s ezáltal könnyebbé válik reális pénzhez jutni. Az állami valuta, a bolívar teljesen elértéktelenedett. Az IMF 2018-ra 2350 százalékos inflációt jósol. Szakértők egyelőre kételkednek a kezdeményezésben, amint abban is, hogy az országnak van-e megfelelő technikai háttere a kriptovaluta bevezetésére. Steve Hanke, a Johns Hopkins Egyetm professzora szerint a Petro amiatt is bukásra van ítélve, mert Venezuela nem rendelkezik annyi olajjal, amennyi az új pénz értékét garantálná.

R. T.