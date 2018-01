Államtitkára védi Kósát

Úgy állt ki Horváth a miniszter édesanyja mellett munkatársán keresztül, hogy éppen csak a főnökéről nem tett említést.

"Van társadalmi funkcióm is (...) nem szerencsés, ha összekeverik a politikát meg a normális gazdálkodást, illetve az embernek a civil szféráját, és ezt önök már nem először teszik meg" - mondta nekünk telefonban Horváth István, a Kósa Lajos vezetése alatt álló megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli minisztérium államtitkára. A korábbi szekszárdi polgármester - úgy tűnik - a politika és a civil szféra sajátos koktéljának kevergetésétől maga sem tartózkodik. Az államtitkárt ugyanis éppen ezért kerestük: miért nem jelezte politikai beosztását abban a sajtóközleményben, amiben a minisztériumi főnöke családját védte meg.

Az elmúlt hetekben többször írtunk a Kósa Lajos édesanyja érdekeltségébe tartozó Méker Kft.-ről. Ez a cég a közelmúltban ismeretlen forrásból szerzett meg egy mátészalkai sertéstelepet, azóta pedig 123 millió forintot nyert egy állami pályázaton a disznógyár korszerűsítésére. Amikor a minisztert ezzel kapcsolatban kerestük, pontosan azt a választ kaptuk, mint amikor szintén nemrégiben a felesége által hatmillió forintért megvett, ugyanakkor 140 millió forintos eszközállományú másik vállalkozás után érdeklődtünk. Eszerint "nem közszereplő magánemberek magán ügyleteiről" Kósa nem szeretne nyilatkozni - most úgy tűnik, a beosztottja e tekintetben kevésbé finnyás.

A sertéstelep témájában múlt szombaton Gurmai Zita szocialista politikus tartott sajátos sajtótájékoztatót a sertéstelep előtt. A médiaeseményről rövid hírt közlő - amúgy MSZP-közeli - Pesti Bulvár online híroldal ezután kapott e-mailben sajtóközleményt Horváth István szignójával. A közlemény szerint a Kósa anyuka érdekeltségébe tartozó "telep elé szervezett 'demonstráció' csak ürügy", mert Gurmai valójában "megtámadta a sertéstenyésztőket", illetve a Magyarországon sertéstenyésztésből élő sokezer családot "fenyegeti most Gurmai Zitán keresztül a szocialista párt."

A közleményt Horváth a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetségének elnökeként (MSTSZ) írta alá, és egyébként sem utalt arra, hogy amúgy Kósa Lajosnak hívják a főnökét. Amikor rákérdeztünk, hogy miképpen sikerült éppen ezt az információt kifelejtenie, az államtitkár azt mondta: "a kettő nincs összefüggésben". Az államtitkár észrevétele azért is érdekes, mert a sajtóközleményt a Pesti Bulvár annak a férfinak a címéről kapta, aki a miniszter közvetlen kommunikációs munkatársa. Korábban mi is N. Martinhoz - aki nem közszereplő, és ezért nem írjuk ki a teljes nevét - fordultunk, amikor Kósától kérdeztünk. Horváth ezt azzal magyarázta, hogy nem talált jobb megoldást, mert "éppen munkában volt", amikor felháborodott Gurmain és nekiállt sajtóközleményt fogalmazni.

Hogy egészen pontosan milyen munkában volt Horváth, amikor szigorúan sertésszövetségi vezetőként bevédte a Kósa családot, az nem derült ki pontosan. A férfi annyit mondott, "szombaton nem a minisztériumban vagyok, sőt ráadásul szabadságon is vagyok, hanem magánember (...) , mint gazdálkodó és sertéstartó, van társadalmi funkcióm is, abban is tevékenykedem". A közleményt aláíró mangalicaszövetségi elnök Tóth Péter sem szerette volna kérdésünkre elárulni, hogy pontosan hol és milyen körülmények között írták a szöveget.

N. Martin, akit szintén telefonon értünk el, viszont közvetlen kapcsolatba hozta Kósával a saját szerepét az esetben. "Én a miniszter alatt dolgozom és az államtitkár úr is hozzám tartozik" - így N.

Egyébként az MSTSZ iparági szervezetként nem független az államtól, 2015 óta ugyanis a Földművelésügyi Minisztérium felhatalmazása alapján ők végzik az állatjóléti támogatásra jogosító disznók nyilvántartását. Horváth disznóügyi ténykedésének ráadásul amúgy is van némi köze a kormányzathoz, ugyanis korábban a kormányzati sertésprogram miniszteri megbízottjaként működött.

Sarkadi Nagy Márton