Győzelemmel kezdte az évet a Győr és a Fradi is

Alig három hét múlva már a Bajnokok Ligája középdöntőjében érdekelt az új esztendőt sikerrel kezdő bajnoki listavezető FTC és a mindkét fronton címvédő Győr női kézilabdacsapata.

A hazai élvonalban nincs leállás.

A K&H Bank Ligában szereplő együttesek számára már karácsony után újrakezdődött a munka, hiszen a résztvevők az óév utolsó, s az újév első hetében is pályára léptek az aktuális fordulóban. A liga két meghatározó csapata, a bajnok Győri Audi ETO KC és az ezüstérmes FTC-Rail Cargo Hungaria ezekben a hetekben kettőzött erővel készül, hiszen bár legjobbjaik a válogatottak színeiben érdekeltek voltak a decemberi világbajnokságon is, a folytatásban a felekre hétközi ligameccsek, január végétől pedig a BL második csoportszakaszában sorra kerülő mérkőzései várnak.

„Labdás edzéseink is voltak ebben az időszakban, de most hangsúlyosabb szerepet kapott a fizikai jellegű felkészítés, hiszen a későbbiekben erre már nem, legfeljebb a szinten tartásra lesz időnk. Muszáj volt feltölteni az akkumulátorokat, különösen a világbajnokságot is megjárt játékosainknak, máskülönben március végére elfogynánk” – mondta el lapunknak a szombaton lejátszott, 28-24-re megnyert Debrecen elleni találkozó után az budapesti zöld-fehérek vezetőedzője, Elek Gábor.

A végeredmény alapján legyinthetnénk, mondván, érvényesült a papírforma, robog tovább a jelenlegi kiírásban mind a tíz hazai találkozóját megnyerő – így természetesen éllovas – FTC az áhított aranyérem felé, ám fontos kiemelni, hogy a debreceniek nem adták könnyen magukat.

Noha a népligeti rangadó első játékrészében elhúzott, 9-3-ra is vezetett a házigazda, lépésről lépésre zárkózott fel a félidőre kétgólnyi közelségbe visszakapaszkodó DVSC, amely a térfélcserét követően megtáltosodott, a 38. percben pedig már 17-13-ra vezetett! Érett a váratlanul szép búcsúajándék a hajdúsági klubot a fővárosi rangadó előtt, csütörtökön bejelentett döntés értelmében elhagyó tréner, Anton Tiselj számára, de a hajrában fordítani tudott az FTC, amelynek a végén néhány kihagyott helyzet is belefért.

„Voltak ennek a mérkőzésnek törvényszerűségei, szerintem mind az edzőváltás ténye, mind a mögöttünk hagyott három hét jócskán befolyásolta ezt a meccset. Négygólos hátrányban azért volt bennem némi félsz, igazából azonban akkor is bíztam benne, hogy fordítani tudunk majd. Inkább az bosszantott, hogy egy jó kezdés után egy gyenge folytatás következett, erről mindenképpen beszélnünk kell majd, de szerintem tanulni fogunk belőle. Egyszerű tanulságokat kell levonni ebből a találkozóból, túlértékelni, vagy alulértékelni nem szabad az eredményt” – összegzett Elek Gábor, aki érdeklődésünkre elmondta: csapata ott tart felkészültségben, ahol a szezon ezen szakaszában elvárható.

Habár azt előzetesen a bajnokcsapat jobbszélsője, Görbicz Anita is elismerte, hogy az erősítések idején nem a legfrissebb állapotban várták a győri lányok a tegnapi, egyszersmind első 2018-as bajnokijukat, az ETO számára végül nem okozott gondot a Vác legyőzése: vasárnap este X-X-re nyert az őszi sérüléshullám után mostanra szinte a teljes keretével készülő Győr az Audi Arénában, így Ambros Martín együttese továbbra is ott van a listavezető FTC nyomában.

A következő hetekben lejátszandó négy-négy bajnoki után a Győr január 26-án Bukarestben, a CSM Bucuresti otthonában, míg a Ferencváros két nappal később Dabason, a Buducnost Podgorica ellen folytatja a BL-ben.

Hatos Szabolcs