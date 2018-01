Meghalt a Moody Blues alapítója

Ray Thomas csütörtökön hunyt el Surrey-beli otthonában, a hírt vasárnap hozták nyilvánosságra - írja a 24.hu. Thomast prosztatarákkal kezelték. „A rákot egyelőre sikerült legyőzni, de életem végéig kezelést kapok” - nyilatkozta a fuvolás-énekes évekkel ezelőtt.

Ray Thomas 1964-ben, 23 éves korában alapította a Moody Bluest Birminghamben, a dobos Graeme Edge és a billentyűs Mike Pinder társaságában. Az együttes hamar sikeressé vált, de később tagcseréken esett át, és a két érkező taggal (a basszusgitáros John Lodge és a gitáros Justin Hayward) alakult ki a Moody Blues stabil, legsikeresebb felállása.

A zenekar legismertebb dala az 1967-es Nights In White Satin volt, de utána is évekig a legsikeresebb angol együttesek közé tartoztak, és még a nyolcvanas évekbeli albumaik is nagy példányszámban fogytak, noha az már inkább a leszálló ág volt.

Legnagyobb rockzenei "fegyvertényük" az volt, hogy a "brit invázió" sajátos hangú zenekara a Beatles-szel együtt turnézott az Amerikai Egyesült Államokban.