Még mindig kihívás kerekesszékkel vonatozni

Ha valaki kerekesszékkel szeretne vonaton utazni, 48 órával az indulás előtt jeleznie kell a MÁV-nak, hogy legyen emelő és személyzet a vonathoz. Hatból három alkalommal azonban még ennyi idő sem elég. Ilyenkor jön az alkudozás, hogy szálljon fel másik vonatra, rosszabb esetben másszon fel valahogy emelő nélkül.

A kerekesszékeseknek órákat kell várakozniuk a megfelelő szerelvényre, egy férfi pedig 40 cm-ről zuhant vissza az emelővel, mert nem volt rendesen karban tartva - írja összefoglalójában az abcug.hu.

Sokszor a jegykezelők nem tudnak a bejelentésről, ezért az emelő sincs ott a kért időpontban, ha mégis, akkor azért megy a futkosás, hogy találjanak egy olyan embert, aki kezelni tudja az amúgy nem túl bonyolult gépet. Egy kerekesszékes nem dönthet úgy, hogy a kért időpontnál korábban vagy később szeretne utazni, ezért sokszor órákat kell várakozniuk az állomásokon.

„A 48 óra a mai világban nagyon nonszensz - jegyzi meg Csiszár Attila, kerekesszékes. - Megvan a szükséges technológia, mégsem tudnak feltenni a vonatra. Néha az az érzésem, mintha nem lennének tájékoztatva, kiképezve a jegykezelők. Ott vagyok a peron szélén és azt se tudják, mit kell tenni ilyenkor.

A portál megkereste a MÁV-ot kérdéseivel. Azért van szükség ennyi időre a bejelentéshez - válaszolták -, mert meg kell előbb vizsgálniuk, hogy minden feltétel adott-e az utazáshoz, tehát az időpont, a vonat vagy az állomás alkalmas-e arra, hogy kerekesszékkel is utazni lehessen. Az újabb szerelvényekbe már be van építve az emelő, ezért ott a feladat valamivel egyszerűbb, mert csak egy alkalmas embert kell találni, aki tudja kezelni a gépet. A régi típusú kocsikhoz azonban egy külön mozgatható szerkezet van rendszeresítve, amivel nem is feltétlen rendelkezik minden állomás. Ezeknek a gépeknek a kezeléséhez még tanfolyamot is kell végezni, ezért gyakran előfordul, hogy az egész állomáson csak egyetlen ember ért hozzá, aki aznap nem feltétlen dolgozik.

